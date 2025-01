Leedu võtab elektriühenduse Poolaga suurema kaitse alla

Leedu valitsuse sõnul tehakse seda, võttes arvesse sabotaažikahtlusi Läänemerel ja seda, et veebruari alguses seisab ees Balti riikide lahkumine Venemaa elektrisüsteemist ja sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrivõrguga.

Leedu ühendust Poolaga ehk LitPol Linki hakkab nüüdsest valvama politsei senise turvafirma asemel.

"Mõned meetmed on salajased, osa infost on salajane arusaadavatel põhjustel, aga kõikvõimalikud sabotaaži või diversiooni võimalused on arvesse võetud – alates küberrünnetest kuni füüsiliste tegevusteni," rääkis Leedu peaminister Gintautas Paluckas.

"Sellega hakkab tegelema riikliku julgeoleku teenistus, kellel on kriitiliste objektide kaitsmisega enim kogemust ja nad vahetavad välja eraturvafirma," lisas ta.