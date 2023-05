Leedu-Poola teise elektriühenduse rajamine lükkub edasi

"Mereühenduse ehitamiseks esitatud pakkumiste hinnad ja tingimused ületavad selleks eraldatud investeeringuid ning nende jaoks ei piisaks planeeritud rahastusest. Projekti kulud tõuseksid isegi EL-i toetuse korral suuremaks sellest saadavast kasust," teatas Leedu süsteemioperaatori Litgrid tegevjuht Rokas Masiulis.

Projekti hinna odavamaks saamiseks plaanivad Litgrid ja Poola võrguoperaator PSE seda korrigeerida, jagada hanked väiksemateks osadeks, mis annab laiemale tarnijate ringile osalemisvõimaluse.

"Selle tulemusena on tõenäoline, et projekt realiseeritakse planeeritust veidi hiljem, kuid see ei muuda meie plaane Mandri-Euroopa võrkudega sünkroniseerimiseks – oleme valmis seda tegema juba 2024. aastal," ütles Masiulis pressiteate vahendusel.

Ehkki kolm Balti riiki ja Euroopa Komisjon on leppinud kokku lahutada kolme riigi elektrisüsteemid Venemaast 2025. aasta lõpul ja sünkroniseerida need siis Mandri-Euroopaga, räägib Leedu selle ülemineku tähtaja varasemaks toomisest.

Litgrid alustas koos PSE-ga Harmony Linki hankeid juba 2021. aastal. Kuid energiakriis, Venemaa agressioon Ukrainas ja kasvav vajadus rohelise elektri tootmise arendamiseks on pannud üha rohkem riike investeerima uutesse ühendustesse ja avamere tuuleparkidesse, mis on suurendanud hüppeliselt nõudlust kaablite järele ja pikendanud selliste projektide elluviimise tähtaegu.

Harmony Link on Leedust läbi mere Poolasse kulgev 700 MW võimsusega alalisvooluga merekaabel pikkusega 330 kilomeetrit. Kui esialgu kavandati selle hinnaks umbes 680 miljonit eurot, siis hangete pakkumiste kogusumma ületas seda üle kahe korra, ulatudes 1,6 miljardi euroni.

Masiulis sõnul plaanitakse nüüd leida projektile Euroopa Liidust lisaraha, säilitades samas varem planeeritud rahastamise jaotuse, kus Euroopa Ühendamise rahastu (CEF) kaudu maksaks EL kinni 75 protsenti projekti koguhinnast. Läbirääkimised Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonidega selle üle käivad.

Balti riikide elektriühenduste skeem. Autor/allikas: Elering

Litgrid ja PSE plaanivad veel tänavu sõlmida Harmony Linki uue projektiplaani ja koostöölepingu hangete väljakuulutamiseks. Hangete tulemustest teatatakse eeldatavasti 2024. aastal.

Leedu süsteemioperaator kinnitas, et kuni projekti elluviimise lõpuni saab Poolaga kauplemist jätkata LitPol Link ühenduse kaudu.