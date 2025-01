Los Angelese päästjad maadlevad veepuudusega ja linnavõimud saavad kriitikat

Palisades'i piirkonnas tegutsevad tuletõrjujad teatasid kolmapäeval, et tuletõrjehüdrantidest ei tule enam vett. Ka Los Angelese vee- ja energiaosakonna juht Janisse Quiñones ütles, et kella kolmeks ööseks said kõik Palisades'i veemahutid tühjaks.

"Meil oli tohutu nõudlus, lükkasime süsteemi äärmuseni. Neli korda suurem nõudlus oli 15 tundi järjest, mis vähendas veesurvet," rääkis Quiñones.

Kriitika alla jäi Los Angelese linnapea Karen Bass. Ta viibis tulekahjude puhkemise ajal Aafrikas Ghanas ning jäi nüüd Los Angelese mõjukate inimeste hambusse.

Ajalehe Los Angeles Times miljardärist omanik Patrick Soon-Shiong kritiseeris teravalt Bassi ning tõi välja, et linnapea kärpis eelmise aastal Los Angelese tuletõrje eelarvet. Samas oli teada, et piirkond on tuleohtlik ning linnal on probleeme veevarustusega.

Ka miljardär Rick Caruso kritiseeris Bassi ning leidis, et ta poleks pidanud Ghanasse reisima, kuna juba eelmisel nädalal oli olemas teateid, et piirkonda võib tabada tugev tuul. Demokraat Caruso kandideeris ka ise 2022. aastal Los Angelese linnapeaks, kuid jäi valimistel alla oma parteikaaslasele Bassile.

Caruso kritiseeris nüüd teravalt Bassi tegevust ning võrdles Los Angeleses valitsevat olukorda kolmanda maailma riigiga. Ta ütles, et linn on halvasti juhitud ning selle taristu on vananenud.

Ka demokraadist linnavolinik Traci Park tõi välja veevarustusega seotud probleemid ning ütles, et linna taristusse pole tehtud piisavalt investeeringuid.

Vabariiklased üritavad nüüd olukorda ära kasutada ning sõna jõudis võtta ka Donald Trump. USA järgmine president süüdistas veepuuduses California osariigi demokraadist kuberneri Gavin Newsomi.

Trump leidis, et veepuuduses on süüdi California osariigi keskkonnapoliitika, mille raames magevesi suunatakse eluslooduse kaitseks ning seetõttu pole suurlinnade jaoks enam piisavalt vett.

Trump väitis, et Newsom peaks tagasi astuma. Kuberner aga leiab, et Trump tahab olukorda politiseerida.