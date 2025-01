Kõlvart soovib Michalit Kasemetsa töökoha pärast umbusaldada

Eesti Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on ta alustamas konsultatsioone teiste erakondadega, et algatada peaminister Kristen Michali (RE) umbusaldus. Kõlvarti sõnul on Michal kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemetsale töökohta sillutades hävitamas sõltumatu riikliku institutsiooni ja nimetas seda poliitiliseks korruptsiooniks.

"Peaminister koos valitsusega peab tagasi astuma," ütles Kõlvart.

"Uus aasta ei alanud mitte ainult suurte maksutõusude ja uute maksude kehtestamisega, vaid tuldi välja ka poliitilise korruptsiooniga, kui peaminister Kristen Michal esitas uueks riigisekretäri kandidaadiks endale poliitiliselt sobiva Kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa ning lasi selle tarbeks seadust muuta. Selle sammuga Michal hävitab sõltumatu riikliku institutsiooni, mis tegeleb seadusloome järelevalvega."

Mihhail Kõlvart rõhutas, et Kristen Michali selge eesmärk on riigisekretäri ametikoht politiseerida, et viia senisest sujuvamalt ellu endale meelepärast poliitikat. Ta lisas, et peaministri esitatud kandidaat on praegune kliimaministeeriumi kantsler ehk Kristen Michali endine alluv, kui ta oli veel kliimaminister.

Mihhail Kõlvarti hinnangul loodi Reformierakonna initsiatiivil pretsedent, kui pelgalt ühe inimese kõrgele ametikohale määramise nimel muudeti seadust, kust võeti välja nõue, et riigisekretär peab omama juriidilist kõrgiharidust.

"See on klassikaline näide onupojapoliitikast, kus peaminister lasi muuta seadust selleks, et oma poliitiline mõttekaaslane panna riigis ühele olulisimale ametikohale," jätkas Mihhail Kõlvart.

"Tegemist on ohtliku pretsedendiga ja paneb aluse uuele poliitilisele kultuurile, kus riiklikud tippametikohad ja institutsioonid politiseeritakse. Kui poliitilise korruptsiooniga saab hakkama ametnik või minister, peab ta tagasi astuma. Kui poliitilise korruptsiooni taga seisab peaminister, siis peab kogu valitsus tagasi astuma. Seetõttu alustab Keskerakond konsultatsioone teiste erakondadega peaministrile umbusalduse algatamiseks," sõnas Kõlvart.

Reinsalu: Isamaa jaoks on oluline tuvastada tehiolusid

Kasemetsast riigisekretäri tegemise suhtes on samuti olnud kriitiline Isamaa juht Urmas Reinsalu, kes ütles ERR-ile, et Isamaa otsustab umbusaldamisega kaasa minemise pärast Keit Kasemetsa ja senise riigisekretäri Taimar Peterkopiga kohtumist fraktsioonis.

"Ma rääkisin hommikul Mihhail Kõlvartiga. Ma arvan, et probleem on olemas ja ma ei ole seda ju varjanud. Me kindlasti arutame seda järgmisel nädalal," ütles Reinsalu.

Reinsalu ei soovinud veel öelda, kas Isamaa fraktsiooni liikmed oma allkirjad umbusaldusavaldusele panevad.

"Isamaa jaoks on oluline tähelepanelikult tuvastada tehiolusid. Seepärast on kindlasti asjakohane, et me kohtume isikutega, kes on selle asjaga kõige vahetumalt seotud olnud. Meil oleks hea meel lähipäevil saada kokku Keit Kasemetsaga, ka ametis oleva riigisekretäriga, võimalik, et veel mõningate isikutega ja selle informatsiooni pinnalt need otsused langetada," lausus Reinsalu.

EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets ütles ERR-ile, et fraktsioon arutab seda järgmisel nädalal. "Peame fraktsioonis seda arutama. On arvata et juba esmaspäeval. Peame hoolikalt läbi mõtlema. Neid pahandusi, mida valitsuselt on tulnud, on palju," sõnas Poolamets.