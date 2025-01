Opositsioon teeb ettevalmistusi peaministri umbusaldamiseks

Keskerakond tegi juba nädalaid tagasi ettepaneku Kristen Michali umbusaldamiseks. Siis oli ajendiks riigisekretäri ametikoha ümber toimunu.

"See oli katalüsaator. Suuremad põhjused on muidugi majanduspoliitika, energeetika ja poliitika puudumine energeetikas. Nüüd kui me näeme, et energeetika valdkonnas adekvaatses suunas midagi ei muutu, siis on see täiendav signaal. Mina näin, et siin mingit vastuolu opositsiooni sõnumites ei ole," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvart, kes ise küll riigikokku ei kuulu, rääkis, et Keskerakonna fraktsioon on juba koostanud umbusaldusavalduse teksti mustandi, mida on ka teistele opositsioonierakondadele tutvustatud ning käib ka allkirjade kogumine.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et Isamaa soovib valitsusele avaldada umbusaldust, sest koalitsiooni poolt tehtud kokkulepped ja valitud suunad energeetikas on Eesti inimestele ja ettevõtjatele koormavad.

Reinsalu reedel ERR-ile, et Isamaa ei kavatse asuda koostama peaministri umbusaldamiseks eraldi teksti, vaid teha koostööd teiste opositsioonierakondadega.

"Kindlasti ma arvan, et on asjakohane, et umbusaldusavalduse tekst peaminister Michalile oleks üks ja küllap kõik opositsioonijõud teevad tehnilist koostööd selle ühe teksti sisus, mis peegeldab neid etteheiteid peaministrile," lausus Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme kinnitas, et EKRE umbusaldusavaldust toetamata ei jäta.

"Me olime kohe algusest peale selle umbusalduse idee poolt. Meil lihtsalt on omalt poolt terve hulk teemasid, mis lisanduvad sellele riigisekretäri küsimusele. Energeetika on kahtlemata üks neist ja väga kaalukas asi. Aga meie hinnangul tegelikult väärib peaminister umbusaldust ka Nordica teemal. Siia tuleb juurde küsimus sellest, et meil on poliitiline kultuur parlamendis, kus Jürgen Ligi ees

ja Kristen Michal järel lihtsalt räigelt solvab parlamendi naisliikmeid ja kui sellest tuleb pahandus, siis laiendab solvangut kogu parlamendi opositsioonile. Need on asjad, mis on kõik kuhjunud ja ei ole mingi saladus, et me algusest saadik ei ole toetanud Michalit peaministrina ega tänast valitsust," rääkis Helme.

"Meie kindlasti toetame umbusaldamist samamoodi. Ja see ei ole üllatus, et me peame seda koos tegema, sest üksikult võttes ei ole ühelgi opositsioonierakonnal hääli, et üksinda algatada," ütles Helme.

Opositsiooni esindajad ütlesid, et peavad tõenäoliseks, et kuna järgmine nädal on istungite vaba, siis umbusaldusavaldus jõuab riigikogu saali menetlemiseks ülejärgmisel nädalal.