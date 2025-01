RMK korraldab kestvuslepingu sõlmimiseks täiendava enampakkumise

RMK juhatuse esimees Mikk Marran teatas reedesel pressikonverentsil, et enampakkumisele tuli viis sooviavaldust ning kõigi osalejate toorainevajadus on kokku 5,26 miljonit kuupmeetrit, millest riigimetsa toorainet soovitakse 2,1 miljonit kuupmeetrit.

Riigimetsast varutavale vähemväärtuslikule paberipuidule ning raidmetele konkureerivad Fibenol, Biojet, Horizon, Power2X ja VKG Fiber.

"Nõudlus ületab pakkumist kolmekordselt," tõdes Marran. "RMK-l pole võimalik seda puitu jagada subjektiivsete kriteeriumite alusel, see on avalik ressurss, RMK roll on olla faktipõhine".

Seega on Marrani sõnul kõige läbipaistvam viis teha otsus hinna põhjal ning selleks viiaksegi juhatuse otsusega läbi täiendav enampakkumine, kus hinnakonkurentsis selgub ettevõte või ettevõtted, kellega sõlmitakse kestuslepingud.

"Selliselt saavutame avatud ja läbipaistvas konkurentsis parima garantii riigile ja tarnekindluse ettevõtjaile," lausus Marran.

Enampakkumisel on 700 000 kuupmeetrit paberipuitu ja umbes 140 000 kuupmeetrit raidmeid. Varaseim tarnete aeg on 2028. aastal.