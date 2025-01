Ukraina droon tabas Venemaa naftatöötlemistehast Tatarstanis

Ukraina droon tabas Taneko naftatöötlemistehast Tatarstanis, vahendas Kyiv Independent Vene Telegrami kanali ASTRA laupäevast teadet.

Rünnaku ajal evakueeriti Nižnekamski rafineerimistehase töötajad ning kohapeal tehtud salvestusest oli näha, et tehasest tõusis suitsu.

Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrii Kovalenko kinnitas rünnakut ja rõhutas selle strateegilist tähtsust.

Sotsiaalmeediakeskkonnas X tegutsev vaatleja OSINTdefender kirjutas, et Taneko on üks Venemaa tänapäevasemaid ja suuremaid rafineerimistehaseid, mille töötlemisvõimsus on üle 16 miljoni tonni naftat aastas.

Tatarstani kohalikud võimud eitasid juhtunut, väites, et pildid leekidest on tehtud ohutusõppuse ajal.

