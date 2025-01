Sõja 1055. päev: Ukraina püüab Vene staapide ründamisega vaenlase pealetungi peatada

Oluline esmaspäeval, 13. jaanuaril kell 23.00:

- Bideni sõnul ei saa USA ja liitlased Ukrainast minema kõndida;

- ISW: Ukraina püüab Vene staapide ründamisega vaenlase pealetungi peatada;

- Zelenski: üks vangi võetud Põhja-Korea sõdur soovib Ukrainasse jääda;

- Voroneži oblastit tabas Ukraina droonirünnak;

- Zelenski kuulas Sõrskõi aruannet olukorrast rindel;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1510 sõdurit.

Bideni sõnul ei saa USA ja liitlased Ukrainast minema kõndida

USA ja tema liitlased ei saa Ukrainast minema kõndida, toonitas ametistlahkuv president Joe Biden esmaspäeval, kui valmistus järgmisel nädalal ametist lahkuma ja võimu Donald Trumpile üle andma.

Tervitades USA ja rahvusvahelist toetust Kiievile pärast Moskva 2022. aasta sissetungi, rääkis Biden, et Venemaa liider Vladimir Putin ei ole saavutanud ühtegi oma strateegilist eesmärki.

"Kuid tegemist on veel palju, me ei saa minema kõndida," sõnas president.

Ukraina rünnakud Vene kütusebaasidele on kärpinud sõjalennukite lende

Venemaa on Ukraina droonirünnakute tagajärjel kaotanud 800 000 tonni kütust, see mõjutab omakorda sõjalennukite lendude arvu, edastas esmaspäeval portaal Unian.

Rünnakutega Venemaa naftatehaste mahutitele vähendasid Ukraina kaitsejõud agressorriigi võimekust 900 strateegilise lennuki väljalennu võrra, ütles lennundusasjatundja ja elektroonilise sõja varustuse tootja Anatoli Hraptšõnskõi ringhäälingule.

Ukraina luure avalikustab Vene relva- ja sõjavarustuse tootjate andmed

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus avab oma portaalis War & Sanctions uue jaotise, kus avaldatakse Venemaa relva- ja sõjavarustuse tootjate andmed, esimestena jõuavad avalikkuse ette droonitootjad.

Luurepeavalitsuse teatel sisaldab rubriik ettevõtete identifitseerimisandmeid, valmistatud droonide valikut, nende tegevuse üldkirjeldust ja nendega seotud ettevõtete nimekirja.

"Mõnel neist on link ettevõttes kasutatavate välismaiste seadmete loendile ja Ukraina vastu kasutatud droonides tuvastatud välismaistele komponentidele. Luure peavalitsus kutsus taas üles sünkroniseerima ja tugevdama tsiviliseeritud maailma jõupingutusi Venemaa surmatootjate vastu - rakendama sanktsioone, piirama tarneid, tugevdama kontrolli ja vastutust," seisab avalduses.

ISW: Ukraina püüab Vene staapide ründamisega vaenlase pealetungi peatada

Ukraina relvajõud ründasid eelmisel nädalal kolme Vene üksuste staapi, püüdes sel viisil vaenlase pealetungi häirida, kommenteeris USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) esmaspäeval.

Ukraina väed sooritasid pühapäeval ülitäpse õhulöögi okupeeritud Donetski oblastis Novohrodovka linnas asuva Vene 2. üldvägede armee komandopunktile. See operatsioon on osa laiemast strateegiast Venemaa juhtimiskeskuste neutraliseerimiseks Donetski oblastis, märkis ISW.

Mõttekoda tõi ka välja, et Ukraina kaitsevägi ründas 8. jaanuaril okupeeritud Hartsõzskis Vene Lõuna sõjaväeringkonna 8. armeekorpuse komandopunkti ning 10. jaanuaril tabasid nad okupeeritud Svetlodarskis Vene kesksõjaväeringkonna 3. armeekorpuse komandopunkti.

"Selliste rünnakute eesmärk on tõenäoliselt nõrgestada Venemaa laiemaid tegevusi logistika ja operatsioonide planeerimise valdkonnas, mis võib mõjutada Venemaa võimet viia läbi sõjalisi operatsioone Donetski oblasti lääneosas," märkis ISW.

ISW teatel juhib 2. üldvägede armee staap praegu Venemaa operatsioone Pokrovskist lõuna pool, 3. armeekorpuse komandopunkt tegutseb Tšassiv Jari lähedal ja 8. armeekorpuse staap juhib Venemaa tegevust Kurahhove lähedal.

Zelenski: üks vangi võetud Põhja-Korea sõdur soovib Ukrainasse jääda

Üks kahest vangi võetud Põhja-Korea sõjaväelasest soovib jääda Ukrainasse, teine ​​naasta kodumaale, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ukraina julgeolekuteenistus jätkab tööd Põhja-Koreast pärit sõjavangidega. Üks on avaldanud soovi Ukrainasse jääda. Teine neist soovib Koreasse naasta. Kui (Põhja-Korea diktaator – toim.) Kim Jong-un üldse soovib neid oma kodanikke mäletada ja suudab organiseerida vahetuse meie Venemaal peetavate sõdurite vastu, saame need sõdurid üle anda," ütles Zelenski pühapäeva õhtul avaldatud videosõnumis.

Ta ütles, et Põhja-Koreast on ka teisi vange. "Olen tänulik kõigile meie üksustele, kes täiendavad Ukraina vahetusfondi," märkis ta.

Teatavasti kutsus Zelenski Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni aitama vastutasuks Põhja-Korea sõdurite vabastamise eest Ukraina sõjavangidel Venemaalt tagasi koju pöörduda.

Zelenski avaldas ka video suhtlusest Ukraina eriteenistuste esindajate ja Põhja-Korea sõjaväelaste vahel, kelle kaitsevägi Kurski oblastis kinni püüdis. Põhjakorealased väidavad, et nad ei teadnud, et lähevad Ukrainasse sõtta.

