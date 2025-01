Taani on valmis arutama USA-ga selle huvisid Arktikas

Taani võimud tunnistavad, et USA peab Arktikat oma julgeoleku seisukohalt oluliseks, mistõttu on Kopenhaagen valmis Washingtoniga seda teemat arutama, ütles Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen esmaspäeval Jeruusalemmas pressikonverentsil.

"Oleme nõus, et ameeriklastel on selged põhjused olla mures julgeoleku olukorra pärast Arktikas, kus me oleme naabrid. Seetõttu oleme tihedas koostöös Gröönimaaga valmis jätkama USA tulevase administratsiooniga läbirääkimisi, et tagada Ameerika õigustatud huvid," rääkis Rasmussen.

Möödunud laupäeval teatas Axios allikatele viidates, et Taani võimud saatsid USA presidendiks valitud Donald Trumpi kaaskonnale konfidentsiaalse ettepaneku pidada läbirääkimisi Taani omavalitsusliku ala Gröönimaa julgeoleku tugevdamise üle.

Trump avaldas varem soovi võtta Gröönimaa USA koosseisu, sest see oleks kooskõlas Washingtoni riiklike huvidega. Ta ei välistanud võimalust kasutada selle eesmärgi saavutamiseks sõjalist jõudu.

Pole teada, kui tõsiselt Trump seda mõtles, kuid see tekitas Taanis ja mujal Euroopas muret. Gröönimaa võimud märkisid omalt poolt, et nad püüdlevad edaspidi sõltumatuse poole.

Tulevane riikliku julgeoleku nõunik Michael Walz selgitas, et Trump ei välista Gröönimaaga seotud murede lahendamiseks ühtegi võimalust, sest tegemist on põhimõtteliselt olulise teemaga.

Waltz pakkus, et kui Gröönimaa Taanist iseseisvuks, tekiksid Washingtoni murede lahendamiseks uued võimalused.

Tema sõnul on Taani vägi Gröönimaal "ainult paar koerarakenditega inimest".

"Ja samal ajal näeme Venemaad selle 60 jäälõhkujaga, suuri olulisi mineraalide ja süsivesinike varusid Gröönimaal. Näeme ka seda, kuidas põhjas liustike sulades avanevad uued laevateed," lisas Waltz.

USA-l on juba Gröönimaal sõjaväebaas. Saart peetakse Arktika julgeoleku tagamise keskseks lüliks, piirkonna mereteede alguspunktiks ning haruldaste muldmetallide ja muude ressursside leiualaks.

Meedia märgib, et saarel on grafiidi-, vase-, tsingi-, kulla-, teemandi-, rauamaagi-, titaani-, vanaadiumi-, uraanivarud ning selle geoloogiline uurimine ei ole veel lõpetatud.