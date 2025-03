Gröönimaa peaminister vastuseks Trumpile: me ei taha olla ameeriklased

"Me ei taha olla ameeriklased ega taanlased, me oleme Kalaallit (gröönimaalased). Ameeriklased ja nende juht peavad sellest aru saama," ütles Egede Facebooki postituses.

"Me ei ole müügiks ja meid ei saa lihtsalt [endale] võtta. Oma tuleviku määrame me Gröönimaal ise," lisas ta.

Gröönimaa poliitikas on praegu ajutine vaheperiood, mis viib 11. märtsiks kavandatud valimisteni. Kampaania keskendub Trumpi huvide valguses peamiselt saare iseseisvuspüüdlustele.

Taani välisminister ütles juba enne Egede avaldust kolmapäeval, et tähelepanuväärselt tunnustas Trump oma kõnes Kongressile Gröönimaa enesemääramisõigust.

"(Trump) ütles, et (nad) austavad Gröönimaa enesemääramisõigust ja see oli minu arvates selle kõne kõige olulisem osa," ütles Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen kolmapäeval Helsingis pressikonverentsil.

Arvamusküsitlused näitavad, et enamik gröönimaalasi on USA-ga ühinemise vastu ja pooldab võimalikku iseseisvumist Taanist. Taani valitsus on öelnud, et saar peab ise oma tuleviku üle otsustama ja seda ei müüda.