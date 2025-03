USA tähtis delegatsioon külastab Trumpi ülevõtmise-juttude saatel Gröönimaad

Asepresidendi JD Vance'i abikaasa Usha Vance juhib sel nädalal Gröönimaad külastavat delegatsiooni, kuhu kuuluvad ka Valge Maja riiklik julgeolekunõunik Mike Waltz ja energeetikaminister Chris Wright.

Waltz ja Wright külastavad Pituffiki kosmosejaama, mis paikneb USA sõjaväebaasis Gröönimaal. Valge Maja teatas, et nad saavad seal infotunni USA sõjaväelastelt. Seejärel ühinevad nad Vance'iga, et külastada ajaloolisi paiku ja osaleda rahvuslikul kelgukoerte võistlusel.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Brian Hughes ütles, et USA on kindel, et see visiit annab võimaluse tugineda partnerlusele, mis austab Gröönimaa enesemääramist ja edendab majanduskoostööd.

"See on külastus, et õppida tundma Gröönimaad, selle kultuuri, ajalugu ja inimesi ning osaleda kelgukoerte võistlusel, mille sponsoriks on Ameerika Ühendriigid," ütles Hughes.

Trump on pärast oma teise ametiaja algust 20. jaanuaril korduvalt rääkinud Gröönimaa annekteerimisest. USA president näeb saare strateegilises asukohas ja rikkalikes maavarades kasu oma riigile. Gröönimaa asub ka lühimal marsruudil Euroopast Põhja-Ameerikasse, mis on USA ballistiliste rakettide eelhoiatussüsteemi jaoks ülioluline.

Nii Gröönimaa kui Taani valitsus on väljendanud annekteerimise juttude suhtes oma vastuseisu.

Gröönimaa peaminister Múte Egede, kes ilmselt kaotab oma koha seoses 11. märtsi üldvalimistega, mille võitis Taanist iseseisvumise suhtes aeglast lähenemist pooldav partei, ütles pühapäeval Gröönimaa ajalehele Sermitsiaq rääkides, et Waltzi visiit on provokatsioon.

"[Selle] ainus eesmärk on korraldada meile jõudemonstratsioon. Seda signaali ei tohi valesti mõista," ütles ta. "Ta on Trumpi usaldusalune ja lähim nõunik ning ainuüksi tema kohalolek Gröönimaal paneb kindlasti ameeriklasi uskuma Trumpi missiooni ning surve pärast visiiti suureneb."

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles oma reaktsioonis USA esindajate visiidile Gröönimaale, et võtab seda tõsiselt. Ta märkis oma kirjalikus kommentaaris, et Taani soovib USA-ga koostööd teha, kuid see peaks põhinema suveräänsuse põhireeglitel.

Ta lisas, et USA-ga Gröönimaad puudutav dialoog toimub tihedas koostöös Taani valitsuse ja Gröönimaa tulevase valitsusega.