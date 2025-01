Rubio kinnitusel võtab Trump Gröönimaa omandamist tõsiselt

"See pole nali," ütles Rubio. "Tegemist ei ole maa omandamisega lihtsalt eesmärgil seda omada. See on meie riiklikes huvides ja see vajab lahendamist," rääkis Rubio neljapäeval antud intervjuus.

President Trump on pärast tema tagasivalimist novembris väljendanud korduvalt huvi Gröönimaa muutmise vastu USA osaks. Ta ei ole välistanud ka sõjalise või majandusliku jõu kasutamist, et veenda Taanit seda üle andma.

Rubio kinnitas Sirius XM-i saates The Megyn Kelly Show, et Trump soovib Gröönimaad osta ega ole välistanud ka sõjalist sundi selle omandamiseks, et mitte ühestki mõjutushoovast ilma jääda.

Gröönimaa peaminister Mute Egede, kes on rääkinud saare soovist saavutada iseseisvus, on korduvalt öelnud, et see ei ole müügis ja et oma tuleviku üle otsustavad selle inimesed ise.

Trumpil oli jaanuari keskel ostusoovi teemal pingeline telefonikõne Taani peaministri Mette Frederikseniga. Kõne ajal rõhutas ta Trumpile korduvalt Gröönimaa peaministri Múte Egede korduvaid avaldusi, et territooriumi ei müüda, teatas tema büroo.

Taani positsioonile on toetust avaldanud ka teised Euroopa riigid.

Rubio ütles aga intervjuus, et üha kahaneva jääkattega Arktika muutub laevateede jaoks oluliseks, lisades, et USA peab suutma seda kaitsta ja hoiatas, et USA rivaal Hiina võib püüda oma kohalolekut seal suurendada.

"Seega tekib küsimus, et kui hiinlased hakkavad Gröönimaad ähvardama, kas me tõesti usume, et see pole koht, kus selliseid tehinguid hakatakse tegema?" ütles Rubio. "Kas me tõesti usume, et see pole koht, kuhu nad ei sekkuks, võib-olla ka jõuga?"

Küsimusele, kas USA saab nelja aasta pärast Gröönimaa endale, vastas Rubio: "Ilmselgelt on see presidendi prioriteet ja ta on selle asja välja toonud... Me ei saa veel täpselt arutada, kuidas taktikaliselt edasi läheme. Mida ma arvan võite olla kindlad, et nelja aasta pärast on meie huvi Arktika vastu kindlam."