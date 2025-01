Nordica töötajate hüvitiste väljamaksmine ootab pankroti kuulutamist

Nordica pankrotiavalduse esitamise järel teatasid lennufirma ja sellega seotud ettevõtted 272 inimese koondamisest. Koondamistasusid on makstud neist kolmandikule, pankrotihüvisist ehk maksmata jäänud töötasu, puhkusetasu ja muu saab töötukassa välja maksta avalduste alusel alles ettevõtete pankroti välja kuulutamise järel.

Nordica teatas pankrotiavalduse esitamisest 20. novembril. Sellega seoses teavitasid Nordica ja temaga seotud ettevõtted kokku 272 inimese koondamisest.

Koondamisteate järgi koondab Regional Jet pankroti tõttu 161 inimest ja Nordic Aviation Group 15 inimest.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsleri ja Nordica nõukogu liikme Sander Salmu sõnul on Nordica ja Xfly majandusraskustest hoolimata palgad alati õigeaegselt välja maksnud.

Salmu rõhutas, et alates maksejõuetuse väljakuulutamise hetkest ei tohi juhatus teha väljamakseid, seejuures ka palkade maksmiseks või rendiettevõtetele tasumiseks. "Seega kõik võlausaldajad, sealhulgas töötajaid on koheldud võrdselt," rääkis ta.

Salmu sõnul töötab Nordicas praegu veel 42 inimest, kes tegelevad lennukite üleandmise, varade haldamise, väärtuse säilitamise ja müügiga ning tugiteenustega.

"Ülejäänud töötajad on koondatud, samuti on lõpetatud lepingud rendiettevõtetega," märkis Salmu.

Lennupersonal töötas tööjõurendifirmades

Just renditööjõuettevõtetes töötas ametlikult suur osa lennukipersonalist. Kuna ettevõtted pakkusid teenust vaid Nordicale ja Regional Jetile, ootavad nemadki seoses ainsate lepingupartnerite tegevuse lõpetamisega pankroti väljakuulutamist.

Salmu sõnul on tööjõurendifirmade kasutamine lennunduses tavapraktika, mis pakkus ka suuremat paindlikkust koostööpartnerite teenindamiseks, kuna ettevõttel olid erinevad baasid üle Euroopa.

"Suur osa Nordica töötajatest olid siiski ka ettevõtte palgal, renditööjõudu kasutati peamiselt hooldustehnikute, stjuardesside ja pilootide puhul," rääkis Salmu.

Šveitsi ettevõtjale Phillip Ashley-Smithile kuuluvad ettevõtted Nordic Crew Management, Vanguard Aviation Estonia ja The Estonian Crew Company koondavad kokku 89 töötajat. Eesti omanikele kuuluv Best Crew koondab veel seitse inimest.

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul on töötukassas end seni arvele võtnud vähesed. Koondatutel on sellega ühelt poolt veel aega, aga paljud läksid tõenäoliselt ka kohe uuele tööle edasi.

Salmu märkis, et ettevõte on korraldanud teabepäevasid nii töötukassaga kui ka regioonis tegutsevate lennuettevõtetega ja koos töötukassaga pannud kokku ka nimekirja Euroopa lennundusvaldkonna töökuulutustest.

Regional Jeti töötajatest on töötuna arvele võtnud kolm ja Nordic Aviation Groupi töötajatest seitse inimest.

Kui palju ja millal inimestele tasusid makstakse, see sõltub mitmest faktorist, sealjuures töötaja tööstaažist ja ettevõtte rahalisest seisust.

Kohus arutab pankrotiavaldusi järgneva kuu jooksul

Kohus ei ole veel Nordica ega seonduvate ettevõtete pankrotte välja kuulutanud, mistõttu ei saa töö kaotanud inimesed ega pankrotihaldur veel esitada avaldusi maksejõuetushüvitise taotlemiseks.

Koondamisel makstakse kõigile tähtajatu lepinguga töötajatele hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses, lisaks on õigus saada hüvitist töötukassast neil, kes on töötanud samas kohas vähemalt viis aastat. Nordicaga seotud ettevõtetest koondatud 272 inimesest on kindlustushüvitist saanud 89 töötajat.

"Koondamishüvitise maksmiseks peab taotluse töötukassale esitama tööandja. Kui tööandja pole seda teinud, siis võib avalduse esitada ka töötaja ise," ütles Kooli.

Kui ettevõte on pankrotis, maksab saamata jäänud tasud välja töötukassa. "Aga seda saame me teha alles siis, kui pankrot on tehtud," nentis Kooli.

Nordica pankrotiavaldust arutab Harju maakohus 27. jaanuaril, lennukipersonali pakkuva firma Vanguard Aviation Estonia avaldust samuti 27. jaanuaril ning Nordic Crew Management pankrotiavaldust 18. veebruaril.