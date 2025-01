Poola: Venemaa kavandas terrorirünnakuid lennufirmade vastu üle maailma

"Võin vaid kinnitada, et Venemaa kavandas õhuterroriakte mitte ainult Poola, vaid lennufirmade vastu kogu maailmas," ütles Tusk kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Tusk ei selgitanud oma märkust Venemaa terrorirünnakute kohta.

New York Times kirjutas viimastel päevadel, et USA luure hoiatas Valget Maja, et Venemaa kavatseb USA-sse suunduvatele kaubalennukitele smugeldada süüteseadmeid. Väljaande andmetel hoiatas Valge Maja Kremlit, et viimane operatsiooni lõpetaks.

Mitu riiki on varasemalt Moskvat on süüdistatud Euroopa transpordiinfrastruktuuri saboteerimises ja GPS-signaalide segamises.

2024. aasta aprillis hoiatas Tšehhi transpordiminister Martin Kupka, et Venemaa on alates täiemahulise Ukraina-sõja algusest sooritanud "tuhandeid katseid" rünnata Euroopa raudteed. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas süüdistust alusetuks.

Viimati süüdistati Venemaad Kasahstanis alla kukkunud Aserbaidžaani reisilennuki allatulistamises, milles hukkus 38 inimest. Juhtum sarnanes lennuki MH17 allatulistamisele 2014. aastal Ida-Ukraina kohal, mille tagajärjel hukkus 298 inimest.