Tartus tähistati 65 aasta möödumist esimesest Tartu maratonist

Tartus tähistati 65 aasta möödumist esimese Tartu suusamaratoni stardist. Kuigi suusad, riided ja tehnika on ajas muutunud, siis pidev võitlus ilmaga on alati olnud.

65 aastat tagasi, aastal 1960, startis Tartu kaarsilla alt esimene Tartu suusamaraton. Toona läks rajale 214 võistlejat ja võistlus lõppes Käärikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu maratoni sünnipäeva tähistati raeplatsil, kus meenutati maratoni ajalugu ja prooviti kätt nii suuskade määrimise kui ka tõrvamisega.

"Eks ta oli ikka päris teistmoodi, kui tänastel maratonidel, aga võib-olla väljanägemine minul meenutab natuke neid esimesi maratoonareid. Suusad, mis mul käes on, need ka on üsna sarnased ja osalejaid oli ka ikka palju-palju vähem. Ja tegelikult esimene Tartu maratoni lõpetaja ongi tegelikult naine. Mehed ei saanudki esimest naist kätte," rääkis Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Toona mehi ja naisi samasse starti ei lastud ning naised startisid meestest mitu kilomeetrit eespool. Juba teine Tartu maraton jäeti lumepuudusel ära ning peale seda on see juhtunud veel 13 korral.

"Tegelikult on igal kümnendil olnud kaks kuni neli väga nigela lumega talve. Ja kus meile see halb karma võib-olla natuke külge pandi, oli juba see, et teine Tartu maraton jäi lumepuudusel ära, nii et sellega oleme me pidanud siis leppima ja võitlema, midagi ei ole teha," lausus Kelk.

Aga lisaks korraldusele ja distantsidele on muutunud ka suusad ja määrded. Tartu maratoni ajaloos on olnud palju muutusi, viimatine pärineb aga möödunud talvest, mil keelati fluori sisaldavate määrete kasutamine. Eelmisest talvest alates ei ole lubatud enam kasutada fluori sisaldavad määrdeid ning nendega maratoni starti minna ei tasu.

"Antud juhul ma tean, et see suusk on fluoriga määritud, näit on väga suur. Selliste asjade puhul ei ole vaja väga palju kohti mõõta, sest see näit on väga selge. Kuni minut võib minna ühe suusa kahest kolmest kohast mõõtmisega. Sõltuvalt ilmast ja programmist juba, meie jaoks on asi nii palju lihtsaks tehtud, et kas on korras või ei ole korras," rääkis suuskade testija Urmet Külaots.

Suuski kontrollitakse maratoni eel pisteliselt. Möödunud aastal kontrolliti umbes 50 paari suuski ja üks võistleja eemaldati vale määrde tõttu stardist.

Jah, kindlasti on võib olla mingeid vahendeid, millega tehakse pettusi. Aga reeglina, kui on tegemist just fluori molekuli tuvastamisega, siis seda võidakse üritada katta millegagi, aga tegelikult kuna ta ei tee mitte ühte mõõtmist korraks, vaid ikkagi mitut mõõtmist, siis tõenäosus, et sa vahele jääd on väga suur.