Trump viib ametissevannutamise tseremoonia külma ootuses siseruumidesse

Esmaspäeval ametisse asuva Donald Trumpi ametissevannutamise tseremoonia viiakse üle siseruumi, kuna õhutemperatuur Washington DC-s langeb kümnendi madalaimale tasemele ehk -6 kraadile, vahendas The Telegraph.

Tavaliselt toimub ametissevannutamise tseremoonia Washingtoni kesklinnas National Mallil ehk Valge Maja, Lincolni memoriaali, Kapitooliumi ja Jeffersoni memoriaali vahele jääval haljasalal. Nii oli planeeritud ka sel korral.

Külmakraadide ootuses vannutatakse Trump ametisse Kapitooliumi rotundis ja paraad toimub Capital One Arena spordihallis. Tseremoonia kestab tunde ning nii püütakse vältida pealtvaatajate külmakahjustusi.

"Minu kohustus on kaitsta meie riigi rahvast ning isegi enne kui me alustame, peame mõtlema ametissevannutamisele. Seetõttu olen andnud korralduse, et ametisseastumiskõne koos palvuste ja teiste kõnedega peetaks Kapitooliumi rotundis," teatas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormile Truth Social tehtud postituses.

Trump teatas, et ühineb peale ametissevannutamist paraadi vaatamiseks publikuga spordihallis.

Viimati viidi külma eest siseruumi Ronald Reagani ametisseastumise tseremoonia 1985. aastal.

Õues toimuvale tseremooniale oodati esmaspäevaks kümneid tuhandeid inimesi, samuti ei ole teada, mis saab tseremoonia muusikalisest osast.