Bloomberg: EL kaalub Hiina vastu algatatud kaubandusvaidluse lõpetamist

2021 aastal piiras Hiina järsult kaubandust Leeduga, kuna Vilnius lubas Taiwanil riigis saatkonna avada. 2022. aastal esitas Euroopa Liit WTO-le Hiina tegevuse kohta kaebuse.

Bloomberg kirjutab, et nüüd arutab Euroopa Liit kaebusest loobumist.

Väljaanne märgib, et kaebusest loobumine oleks omakorda Washingtoni jaoks pettumust valmistav. USA presidendina ametisse astuv Donald Trump on lubanud võtta Hiina suhtes karmi positsiooni, kuid kaebusest loobumist tõlgendaks ta Pekingile alistumisena.

President Joe Bideni ametist lahkuva administratsiooni ametnikud ärgitavad Euroopat samuti vaidlust jätkama.

Leedu endine välisminister Gabrielius Landsbergis kirjutab sotsiaalmeedias, et võimalik vaidlusest loobumine oleks vale otsus.

"Bloomberg kirjutab, et EL kaalub Hiina vastu algatatud WTO kohtuasja lõpetamist, kuna puuduvad tõendid selle kohta, et Hiina äkiline kaubavahetuse peatamine Leeduga oli kättemaks Taiwani toetamise eest. Vaidlusest loobumine on halb mõte, kuid ärge muretsege, see läheb hullemaks," kirjutab Landsbergis.

Landsbergis ütles, et vaidluse lõpetamine tähendab ühtse turu kaitsmisest loobumist.

"Vaidluse lõpetamine ilma isegi ametlikku otsust ootamata tähendab ühtse turu kaitsmisest loobumist, Hiina argumendi aktsepteerimist ja pretsedendi loomist. Hiina saaks siis samamoodi rünnata mis tahes teist riiki," sõnas Landsbergis.

Leedu tolliandmed näitavad endise välisministri sõnul kaubavahetuse langust Hiinaga 300 miljonilt eurolt nullini. "Kui EL võitleks lõpuni, kuid ei võidaks kaasust, siis oleks alust edasi kaevata ja nõuda selliste otsuste tegemise viisi ülevaatamist. Vaidlusest loobudes lubaks EL sellistel vigastel tavadel jätkuvalt nurjata õiglust kõigi ohvrite jaoks – nii EL-ist kui ka mujal, aitaksime WTO-l kiusamist seadustada ja seeläbi seda soodustada."

Endine välisminister rõhutas, et Euroopa ei riski ainult Hiina kiusliku tegevuse heakskiitmisega, vaid ka USA altvedamisega. "Kui tahame veenda Trumpi suhtuma Euroopasse veelgi skeptilisemalt, oleks pragu Hiinale alistumine selleks hea viis."

Landsbergis märkis, et Leedu pidas EL-i, USA ja teiste liitlaste abiga Hiina rünnakule vastu. "Nüüd taganemine tähendaks võidu kaotuseks muutmist, sundimatu vea tegemist, mida me kindlasti kahetseksime," lausus ta.

Hiina seadis 2021. aastal Leedule de facto kaubandusembargo, kuna riik avaldas Taiwanile toetust. Juhtum andis hoobi Pekingi ja Brüsseli suhetele, kuna EL süüdistas Hiinat diskrimineerimises ja sunnimeetmete kasutamises Leedu vastu.