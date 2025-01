Saksa suursaadik hoiatas Trumpi valitsusaja eest

Suursaadik Andreas Michaelis leiab oma 14. jaanuaril allkirjastatud ülevaates, et Trumpi teine ametiaeg saab olema "maksimaalne katkestus", mis toob kaasa põhiseadusliku korra ümberdefineerimise - võimu maksimaalse koondumise presidendi kätte kongressi ja osariikide arvelt.

"Demokraatia aluspõhimõtted ning võimude tasakaal saab suures osas õõnestatud, seadusandjatelt, õiguskaitseorganitelt ja meedialt röövitakse nende sõltumatus ja neid kasutatakse võimu kuritarvitades poliitika mõjutamiseks, suurtele tehnoloogiafirmadele (Big Tech) antakse kaasjuhtimisvõim," öeldakse suursaadiku memos.

Trumpi üleminekumeeskond ei kommenteerinud Reutersile Saksa suursaadiku hinnangut.

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles pühapäeval, et Berliin jätkab [USA-ga] tihedat koostööd, kuid lisas, et loomulikult seisab Berliin ka edaspidi oma huvide eest.

Kui Baerbockil paluti selgitada suursaadiku seisukohta Trumpi suhtes Saksa avalik-õiguslikus ringhäälingus ZDF, vastas Baerbock, et Michaelis teeb lihtsalt oma tööd ja Trump on suure osa oma tegevuskavast avalikult välja öelnud.

Ametist lahkuv kantsler Olaf Scholzi valitsus on alates valimistest suures osas hoidunud otsesest avalikust kriitikast Trumpi suhtes, kuid suursaadiku konfidentsiaalne hinnang pakub Saksamaa kõrge ametniku otsekohest vaadet toimuvale, tõdes Reuters.

Suursaadikuid ei asendata automaatselt nende sihtriigis uue valitsuse moodustamise järel, välja arvatud juhul, kui muudatust peetakse vajalikuks diplomaatilistel või muudel põhjustel.

Saadiku koostatud dokumendis viidatakse kohtusüsteemile ja eriti USA ülemkohtule kui kesksele kohale Trumpi püüdlustes oma tegevuskava edendada, kuid öeldakse, et vaatamata kohtu hiljutisele otsusele laiendada presidendi volitusi, usuvad isegi suurimad kriitikud, et see (ülemkohus – toim.) hoiab ära halvima juhtumise.

Michaelis peab USA justiitsministeeriumi ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) enda kontrolli alla võtmist Trumpi jaoks võtmetähtsusega ülesandeks, et ta saaks oma poliitilisi ja isiklikke eesmärke saavutada, sealhulgas illegaalide massiline deporteerimine, kättemaks vaenlastele ja juriidilise karistamatuse saavutamine.

Suursaadik ütles, et Trumpil on laialdased õiguslikud võimalused oma tegevuskava osariikidele peale surumiseks, öeldes, et kui kuulutada kusagil välja mässu või sissetungi olukord, oleks võimalik isegi sõjaväe paigutamine koha peale politseitegevuste läbiviimiseks. Reuters märkis, et 1878. aasta Posse Comitatuse seadus keelab föderaalsõjaväel osaleda riigisiseses õiguskaitses, välja arvatud mõned erandid.

Michaelis pidas võimalikuks ka USA konstitutsiooni esimese paranduse, mis tagab laiaulatusliku sõnavabaduse, ümberdefineerimist, öeldes, et Trump ning tehnoloogiamiljardär ja sotsiaalmeediavõrgustiku X omanik Elon Musk võtavad juba meetmeid kriitikute ja koostööd mittetegevate meediaettevõtete vastu.

"Üks kasutab kohtuasju, ähvardab kriminaalvastutusele võtmise ja litsentsi äravõtmisega, teine ​​laseb manipuleerida algoritmidega ja blokeerida kontosid," tõdes saadik oma memos.

Muski korduvad toetusavaldused paremäärmuslikule parteile Alternatiiv Saksamaale (AfD) enne 23. veebruaril toimuvaid parlamendivalimisi on Berliinis tugevat pahameelt tekitanud, kuid valitsus ei ole tema platvormilt ühehäälselt lahkunud, märkis Reuters.

Saksamaa suhted USA-ga olid Trumpi esimesel presidendiajal keerulised, mille tõid kaasa Washingtoni kehtestatud tollitariifid ja kriitikaga NATO kaitsekulutuste eesmärgi täitmata jätmise pärast.