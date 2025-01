Eksperdid: pole selge, mida tahab Trump tollitariifidega saavutada

Ühelt poolt mõjutavad Trumpi lubatud tollid Euroopa kaubandust negatiivselt, teisalt peaks Trumpi tegevus tooma alla energiahinnad, mis mõjuks majandusele positiivselt.

Donald Trump on lubanud kehtestada teiste seas ka Euroopa kaupadele kopsakad tollimaksud.

"Trumpi läbirääkimistaktika on selline, et tekitada hirmu ja aukartust ja sundida kõik pehmele positsioonile läbirääkimistelaua taga, aga kuhu me lõpuks välja jõuame - ega me seda ei tea," rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

"Sellest ei ole võimalik täpselt aru saada, mida ta nende tollitariifidega täpselt saavutada tahab - kas kaitsta kodumaist tööstust, kedagi karistada, paremaid läbirääkimistingimusi, kedagi survestada mingeid järeleandmisi USA-le tegema. See on arusaamatu, aga tollitariifid mõjuvad majandusele kindlasti pärssivalt.

Ma kahtlustan küll, et siin on tegu sellise läbirääkimispositsiooni tekitamisega," ütles Redgate Wealth investeeringute juht Peeter Koppel.

Trump võib kaubandusläbirääkimisi jõupostsioonilt pidada, sest erinevalt partneritest moodustab eksport USA majandusest üsna tagasihoidliku osa. Samas võiks Trumpi majanduspoliitika tuua kaasa energiahindade languse, mis oleks nii Euroopa kui ka Eesti majandusele soodne.

"Trump on lubanud suuri samme - ühelt poolt rohepöörde pidurdamine ja fossiilsete kütuste kaevandamise lihtsustamine, mis puudutab naftat, aga ka maagaasi, et toodetaks rohkem ja oleks lihtsam eksportida. See võib maailmamajanduse mõistes ka omada suurt tähtsust - hindadele mõjub soodsalt," ütles Nestor.

"Viimasel ajal on ringelnud selline kombinatsioon nagu kolm-kolm-kolm. Vähemalt kolm protsenti majanduskasvu, kolm miljonit barrelit päevas rohkem naftat ja eelarvedefitsiit kolm ja vähem. Kui mõtleme fossiilseid kütusi ja USA majanduskasvu, siis need aitavad ka globaalsele kasvule mõnevõrra kaasa," sõnas Koppel.

Eesti majandust mõjutaksid võimalikud tollid eelkõige meie ekspordipartnerite Soome, Rootsi ja Saksamaa kaudu. Otsesed kaubandussuhted USA-ga puudutavad Eestis mõnda kitsamat valdkonda, nagu elektroonikatööstus.

"Isegi elektroonikatööstuses on USA väga tähtis, sest mitmed firmad on sinna eksportinud suures koguses näiteks sideseadmeid ja muud elektroonikat, aga tariifide kohta on ebaselge, mis sellest tuleb ja kas tuleb. Ennustada pole mõtet," sõnas elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk.