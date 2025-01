Kaju: Trumpi administratsioonis on ettevõtjate roll suurem kui varasemates

Donald Trumpi ametisse astumise tseremoonial olid kohal ka suurte tehnoloogiaettevõtete juhid nagu Amazoni omanik Jeff Bezos, Meta omanik Mark Zuckerberg ja X-i omanik Elon Musk. Andreas Kaju juhtis tähelepanu, et ametisse vannutamise üritusel seisid nad isegi Trumpi tulevastest kabinetiliikmetest eespool.

"Tulevased kabinetiliikmed seisid tagareas ja nende ees tehnoloogiamiljardärid. See näitab ka, kuidas selle etenduse mõttes Trump tahab näidata, kellega koos ta tegelikult valitsema hakkab – et tema taga on suur kapital, ettevõtjad. Seda tulebki öelda, et ettevõtjate roll selles administratsioonis on suurem kui varasemates. Seda osaliselt ka sellepärast, et võib-olla need kaks põhiteemat, miks valija valis Trumpi ametisse, olidki majandus ja immigratsioon," selgitas Kaju "Ringvaates".

Trumpi administratsiooni liikmed veel ametisse saanud ei ole, vaid nende kinnitamine seisab senatis veel ees. Kaju sõnul on Trumpi valitsusliikmete kandidaatide seas nii neid, kes saavad ametisse lihtsamalt, kui ka neid, kelle kinnitamine läheb keerulisemalt.

"Senatil on õigus tuhandeid inimesi ametisse nimetada. See on üks suur protsess. Aga loomulikult see algab kõige olulisematest ehk kabinetiliikmetest ja võib-olla me näeme mõnda juba sel nädalal, aga tõenäoliselt rohkem järgnevatel nädalatel. Esimesi kuulamisi on juba olnud, näiteks välisministri kandidaat on Florida senaator Marco Rubio. Ta on meile oma vaadetelt pigem sobiv julgeolekupoliitikas, NATO ja üle-Atlandiliste suhete toetaja, konservatiivne, Venemaa suhtes väga ettevaatlik ja alalhoidlik. Tema esimene kuulamine on juba olnud ja eeldatavalt saab ametisse, sest teda toetavad reeglina ka demokraadid, mitte ainult vabariiklased," rääkis Kaju.

"Aga mitme teise kandidaadiga, näiteks Robert F Kennedy jr, vaktsiinivastase tervishoiuministri kandidaadiga läheb kindlasti veidi keerulisemaks. Nagu ka ühe julgeolekukoordinaatori rolliga, kuhu tahetakse panna Tulsi Gabbardit, kes on olnud minevikus Vladimir Putini ja Bashar al-Assadi meelne, lisaks demokraat. Vabariiklastest senaatorid kindlasti teda kavatsevad küsitleda teravamalt," lisas ta.

Kaju sõnul on varem jäänud presidendi valitud kandidaate ka kinnitamata.

Donald Trumpi vahetu perekond hakkab Kaju hinnangul uuel ametiajal valitsemises vähem osalema kui esimesel ametiajal.

"Seal on ka praktilisi põhjuseid. Talle olid (eelmisel ametiajal) kõige lähemal tema tütar Ivanka ja väimees Jared Kushner, kes mõjutasid reaalselt poliitikakujundamist ka olulistes küsimustes. Mõnes küsimuses tuli see ka hästi välja, näiteks Lähis-Idas Iisraeli ja Pärsia lahe sunniidi riikide suhete parandamine, mis lõppes nn Abrahami lepetega. Selle süsteemi, selle kokkuleppe loomises oli Jared Kushneril väga tähtis roll. Aga pärast Trumpi esimest ametiaega on Kushner ettevõtluses olnud väga edukas. Oma töö ja suhted Lähis-Idas on õnnestunud tal pöörata väga suureks investeerimisettevõtteks ja on raske näha, et nad naaseksid Valgesse majja huvide konflikti vältimiseks," selgitas Kaju.