USA senat kinnitas Marco Rubio välisministriks

Senat toetas Rubiot häältega 99:0 ning sellega sai temast Trumpi kabineti esimene ametisse kinnitatud liige.

Senati väliskomisjoni ja luurekomisjoni kauaaegne liige Rubio oli juba mitu päeva varem läbinud Reutersi andmeil sõbralikult toimunud kinnise kuulamise.

"Marco Rubio on väga intelligentne mees, kes saab märkimisväärselt hästi aru Ameerika välispoliitikast," ütles kõrgeim vabariiklasest senaator Chuck Grassley istungi avamisel.

Senat koguneb traditsiooniliselt kohe pärast presidendi ametisseastumise pidulikku tseremooniat, et asuda kinnitama uue riigipea meeskonda, eelkõige riikliku julgeoleku ametnikke. Trumpi esimesel ametiajal kinnitas senat esimesel päeval kiiresti tema kaitse- ja sisejulgeolekuministrid ning president Joe Bideni valik riikliku luuredirektori kohale kinnitati samuti tema ametisseastumise päeval.

Sel nädalal on oodata täiendavaid hääletusi Trumpi esitatavate kandidaatide üle.

Floridast pärit 53-aastane Rubio on Hiina karm kriitik ja Iisraeli eestkõneleja. Kuubalt pärit immigrantide poeg on nõudnud karme meetmeid ka kommunistide valitsetud saare ja selle liitlaste, eriti Venezuela presidendi Nicolas Maduro valitsuse vastu.

Kinnitamisele eelnenud kuulamisel hoiatas ta, et USA peab kurssi muutma, et vältida Hiinast suuremat sõltuvust, ning lubas jõulist välispoliitikat, mis keskendub Ameerika huvidele.

Rubio: sõja lõpetamine Ukrainas nõuab järeleandmisi mõlemalt

Rubio ütles ka, et USA poliitika peaks olema suunatud sõja lõpetamisele Ukrainas. Ta ütles, et lahingute peatamiseks kokkuleppele jõudmine hõlmab järeleandmisi nii Moskvalt kui Kiievilt ning ta pakkus, et Ukraina peab loobuma oma eesmärgist võita tagasi kogu territoorium, mille Venemaa on viimase kümnendi jooksul vallutanud.

Rubio nõustus senatis toimunud kuulamisel oma erakonnakaaslase Rand Pauli arvamusega, mille kohaselt Ukraina neutraalsuse tagamine võib olla osa paketist, et lõpetada läbirääkimiste abil sõda Venemaa ja Ukraina vahel.

"Ilmselgelt on see lõppkokkuvõttes mis tahes läbirääkimiste osa. Nõustun teie seisukohaga, et tahame olla siin hetkeks realistlikud, sest arvan, et oleme mõnes välispoliitika aspektis kaotanud reaalsuse kunsti," ütles Rubio kolmapäeval senati komisjoni kuulamisel.

Senaator lisas, et selliste läbirääkimiste tulemused saavad harva olla ideaalsed.

"Kahjuks on paljudel juhtudel meie välispoliitilisteks valikuteks valikud halva ja veelgi halvema tulemuse vahel ning see pole nii mitte ainult kaasajal, vaid on nõnda läbi diplomaatia ning rahvaste ja riikide vaheliste suhete ajaloo," rääkis Rubio.

Poliitiku sõnul võib tulemuste saavutamiseks kõneaineks saada ka USA Venemaa-vastaste sanktsioonide leevendamise küsimus.

Samas märkis Rubio, et oleks ebamõistlik ja kohatu arutada sellisel avalikul kuulamisel kummagi poole võimalike järeleandmiste parameetreid.

Rubio väärtustab NATO-t

Rubio kinnitas kuulamisel senatis, et väärtustab NATO-t. Vastates küsimusele NATO kohta, mida Trump on korduvalt kritiseerinud, nimetas Rubio 75-aastast julgeolekuorganisatsiooni väga tähtsaks alliansiks.

Poliitik kinnitas samas Trumpi arvamust, et mõned NATO liikmesriigid Euroopas peaksid panustama kollektiivkaitsesse rohkem.

Rubio distantseeris ennast sõjalisest liidust lahkumise juttudest, kuid ütles, et USA peab endalt küsima, kas säilitada alliansis keskne roll või olla kaitsemehhanism agressiooni vastu ja eurooplased peaks võtma suurema vastutuse.

Praegu 53-aastane Rubio oli senatis silmitsi oma kolleegidega välissuhete komisjonis, kus ta töötas 14 aastat. Senaator sai nii vabariiklastelt kui ka demokraatidelt sooja vastuvõtu.

Rubio on esimene hispaaniakeelse taustaga ameeriklane, kellest saab USA välisminister.