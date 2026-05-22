Rubio peab Venemaa süüdistusi Balti riikide suhtes murettekitavaks

USA välisminister Marco Rubio ütles reedel, et Venemaa süüdistuste kampaania Balti riikide vastu on murettekitav. Ta lisas, et USA mõistab hästi, miks Balti riigid tunnevad end Venemaa süüdistuste tõttu ohustatuna.

Rubio kommentaar tuli vastuseks küsimusele Venemaa korduvate süüdistuste kohta, mille kohaselt Balti riigid valmistuvat koos Ukrainaga korraldama droonirünnakuid Venemaa vastu. Balti riigid on need alusetud väited korduvalt tagasi lükanud.

"Me mõistame, et need riigid tunnevad end sellest ohustatuna, ilmselgelt ja arusaadavatel põhjustel. Seetõttu on see murettekitav olukord, sest alati tuleb karta, et midagi sellist võib kasvada millekski suuremaks ja see on alati võimalik," ütles Rubio.

Rubio kinnitas, et USA jälgib olukorda tähelepanelikult ning teeb selles küsimuses tihedat koostööd NATO-ga.

"Me oleme selle pärast mures, sest me ei taha, et see viiks laiema konfliktini, mis võib tegelikult viia millegi palju hullemani," ütles Rubio.

Rubio ise osaleb sel nädalal Rootsis toimuval NATO välisministrite kohtumisel.

Põhja- ja Baltimaade välisministrid tegid reedel ka ühisavalduse, milles mõistsid teravalt hukka Venemaa ja Valgevene desinformatsioonikampaania ja valeväited seoses õhuruumi rikkumistega Põhja- ja Baltimaade piirkonnas.