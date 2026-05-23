Rubio: Iraan võib sõja lõpetamisega nõustuda juba laupäeval

USA välisminister Marco Rubio Autor/allikas: AFP / Scanpix
USA välisministri Marco Rubio sõnul on olemas võimalus, et Iraan nõustub Iraani sõja lõpetamise kokkuleppega juba laupäeval.

Rubio kommentaar tuli ajal, mil Pakistani mõjukas armeejuht saabus Teherani vahendustegevust toetama ja USA president Donald Trump jättis ootamatult poja pulma minemata, et jääda Washingtoni valitsusega seotud asjaolude tõttu. See andis hoogu spekulatsioonidele, et kõnelused on jõudnud tundlikku etappi.

Rubio sõnul on läbirääkimistel tehtud edusamme, kuid ta ei välistanud, et Trump võib rünnakuid Iraani vastu taasalustada.

"Võib-olla kuuleme täna veidi hiljem uudiseid. Võib-olla ka mitte. Ma loodan, et kuuleme," ütles Rubio ajakirjanikele New Delhis oma esimesel India-visiidil.

"Mõningaid edusamme on tehtud. Ka praegu, sel hetkel kui ma teiega räägin, käib töö," ütles välisminister ning lisas: "On olemas võimalus, et kas täna hiljem, homme või paari päeva pärast on meil midagi öelda."

Rubio kordas USA nõudmisi, et Iraan avaks täielikult Hormuzi väina, mille üle ta on kehtestanud kontrolli vastusena USA-Iisraeli rünnakule, ning annaks üle kõrgelt rikastatud uraani.

"Trumpi eelistus on alati lahendada sellised probleemid diplomaatiliste läbirääkimiste teel. Just sellega me praegu tegeleme, aga see probleem lahendatakse, nagu president on selgeks teinud... ühel või teisel moel" ütles Rubio.

Allikas: AFP - BNS

