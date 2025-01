Võrklaev autoreklaamis osalemisest: ERJK menetluse tõttu kaotab meie kultuurielu

Endine rahandusminister Mart Võrklaev leiab, et tema osalemine Škoda reklaamis ei olnud poliitiku reklaam. Et ERJK tema kohta menetluse alustas, võtab see Võrklaeva hinnangul poliitikutelt julguse taolistes projektides osaleda, mistõttu kaotab kokkuvõttes meie kultuurielu.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) hakkas menetlema, kas riigikogu liikme Mart Võrklaeva (RE) osalemist sotsiaalmeedias Škoda reklaamina kasutatud teleseriaali klipis võib pidada poliitreklaamiks ja keelatud annetuseks.

Võrklaev saatis esmaspäeval ERJK-le omapoolse pikema selgituse, kus märgib, et kehastab klipis iseennast ega nõustu komisjoni järeldusega, et tegemist on poliitiku reklaamiga.

"Kõnealune klipp sündis auhinnatud komöödiaseriaali Alo võtete raames, kuhu mind kutsuti kehastama iseennast. Võtsin pakkumise vastu, sest pean selle sarja tegijatest ja näitlejatest lugu ning hindan head huumorit. Leian, et inimene peab oskama iseenda üle naerda, see on tänases maailmas ülimalt vajalik ja inimlik oskus. Nali mõjub nii tegijale kui vaatajale hästi ja keerulisel ajal kulub see meile kõigile ära," kirjutas Võrklaev.

Automaksu sisseviimisega palju tähelepanu saanud endine rahandusminister märgib, et seriaalis osalemise ega selle raames sündinud sotsiaalmeedia postituse eest ta mingit tasu ei saanud ega soovinud.

"Nii nagu teised avaliku elu tegelased – KOV poliitikutest kuni meie presidendini – on erinevates seriaalides ja kultuuriprojektides kaasa löönud, tegin seda ka mina ja olen valmis põnevate pakkumiste puhul seda jälle kaaluma."

Võrklaev toob välja mitmeid näiteid, kus poliitikud on üles astunud erinevates meelelahutussaadetes: Jüri Ratas "Tantsud tähtedega" (TV3), Sven Mikser ja Hanno Pevkur "Maskis laulja" (TV3), Erki Savisaar "Mehed, hakkame elama" (ERR), jne. See, et poliitikuid kui avaliku elu tegelasi sellistesse projektidesse kutsutakse on Võrklaeva hinnangul üheltpoolt tore ning teisalt on ka loomulik, et poliitikuid soovitakse näha harjumuspärasest rollist teistsuguses keskkonnas.

"Kui komisjon asub seisukohale, et minu osalemine iseendana "Alo" seriaalis ning selle põhjal toodetud sotsiaalmeedia klipis on poliitiku reklaam, siis tuleks sarnaselt käsitleda kõiki poliitikute avalikke ülesastumisi erinevates kultuuri ja meelelahutuslikes saadetes. Komisjoni poolt sellise menetluse algatamine võtab kindlasti poliitikutelt julgust edaspidi sellistes projektides osaleda ja tegijatel neid sinna kutsuda. Kokkuvõttes kaotab meie kultuurielu, sest seni on taolistes projektides sündinud palju põnevat," leiab endine rahandusminister.

Škoda esindus Rohe Auto jagas seriaali klippi sotsiaalmeedias kirjeldusega, mis kutsus üles enne automaksu kehtestamist uut autot soetama. Automaksu kehtestamises leppis valitsus kokku, mil rahandusministri ametis oli Võrklaev. Klipis siseneb autot osta sooviv Võrklaev automüügiesindusse, tutvustab end sarja peategelasele ning kohkub soovitud auto hinna peale, mille peale soovitatakse talle odavamat autot.