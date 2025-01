Kaitseliitlased asuvad Vene võrgust lahkumise ajal elektritaristut valvama

Veebruari teisel nädalavahetusel ühendatakse Balti riikide elektrivõrk Venemaa elektrivõrgust lahti ning ühendatakse Kesk-Euroopa sagedusalaga.

"See operatsioon, mida politsei- ja piirivalveamet hakkab läbi viima desünkroniseerimise perioodil eeldab ka kaitseliidu osalust," ütles Läänemets ERR-ile.

Siseminister täpsustas, et plaanis on rakendada alla 100 kaitseliitlase.

Läänemets märkis, et desünkroniseerimise ajal on Eesti elektrivõrk kõige haavatavam. "Kuigi me oleme väga palju erinevaid ettevalmistavaid tegevusi teinud, siis kunagi ei tea. Siseministeeriumi loogika on see, et parem olla rohkem valmis, siis ei juhtu kindlasti midagi."

Siseminister lisas, et plaanile on veel vaja valitsuse ja ka presidendi heakskiitu.

"Eelmisel nädalal kehtestasin ajutised riigikaitseobjektid, energiataristuobjektid," lausus Läänemets. "Olulisemad on praeguseks muudetud ajutisteks riigikaitseobjektideks ja desünkroniseerimise perioodiks oleme kavandanud ka mehitatud valve teatud objektidele."

Läänemets ei avaldanud, kui kauaks on plaanis kaitseliitlasi valveülesannetes rakendada. "Selle pikkuse perioodi ütleme välja siis, kui valitsuses oleme jõudnud lõpliku otsuse tegemiseni," ütles ta, kuid märkis, et periood on pikem kui paar päeva.

"Mis puudutab neid ajutisi riigikaitseobjekte, siis hindame pärast sünkroniseerimist olukorda ja kas on vaja ajutist riigikaitseobjektiks olemist pikendada või mitte, kuni neist saavad alalised riigikaitseobjektid, aga sellega ei pea kaasas käima mehitatud valve. Mehitatud valve on tõesti selleks desünkroniseerimise perioodiks," lisas Läänemets.