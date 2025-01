Agressioonisõda pidav Moskva hoiatas Trumpi Panama kanali hõivamise eest

USA president Donald Trump põhjustas hiljuti taas diplomaatilise maavärina ning andis märku, et Ühendriigid kavatsevad võtta tagasi Panama kanali. Iroonilisel kombel hakkas nüüd ka agressioonisõda pidav Venemaa rääkima rahvusvahelisest õigusest ning Moskva hoiatas Trumpi Panama kanali hõivamise eest.

Trump ütles oma inauguratsioonikõnes, et USA võtab Panama taas enda kontrolli alla. Trump seletas, et lepingut on rikutud ning USA laevadelt nõutakse seal liiga palju raha.

Trump tõi samas välja, et Panama kanali piirkonnas kasvab Hiina mõju. Trump väitis, et USA ei andnud kanalit Hiinale, vaid hoopis Panamale.

Venemaa välisministeeriumile selline jutt ei meeldinud. Moskva teatas, et Panama kanal kuulub Panamale ja hoiatas USA-d püüdluste eest seda tagasi võtta, vahendas Politico.

"Ootame, et Panama juhtkonna ja USA presidendi Donald Trumpi vaheliste eeldatavate arutelude käigus Panama kontrolli küsimustes austavad osapooled selle tähtsa veetee kehtivat rahvusvahelist õigusrežiimi. Venemaa kinnitab oma kohustusi säilitada Panama kanali alaline neutraalsus ja selle rahvusvahelise veetee avatuna hoidmist," seletas Vene välisministeeriumi Ladina-Ameerika osakonna juht Aleksandr Štšetinin.

Panama kanalit läbib umbes viis protsenti maailma merekaubavedudest. Kanal võimaldab laevadel sõita Aasiast USA idarannikule ilma ümber Lõuna-Ameerika lõunatipu kaudu ringi tegemata.

Panama president kinnitas, et veetee jääb tema riigi kontrolli alla.