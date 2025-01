Trump lubas Venemaale kõnelustest keeldumisel uusi sanktsioone

USA president Donald Trump vihjas teisipäeval, et võib kehtestada uued Moskva-vastased sanktsioonid, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin keeldub läbirääkimistest Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Näib nii," vastas Trump Valges Majas ajakirjanikele, kui temalt küsiti, kas USA rakendab Moskva suhtes täiendavaid sanktsioone, kui Venemaa juht laua taha ei tule.

Trump ütles esmaspäeval, et Vene riigipea (Putin) peaks sõlmima kokkuleppe.

"Ma arvan, et ta hävitab Venemaad sellega, kui lepingut ei sõlmi," märkis Trump.

Trump lisas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles talle, et soovib rahulepingut sõja lõpetamiseks.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas juba varem, et Trumpi meeskond töötab välja laiaulatuslikku sanktsioonide strateegiat, et mõjutada rahuläbirääkimisi Venemaa ja Ukraina vahel.

Bloombergi allikate sõnul kaalub uus administratsioon sanktsioonide leevendamist juhul, kui usub, et sõja lõpp on lähedal. Teine lähenemine on sanktsioonide järsk karmistamine, mis survestaks Venemaad rahu sõlmima.

Trump ise on lubanud pidada läbirääkimisi sõja lõpetamise üle, sellega seotud detaile pole veel avalikult välja käidud. Võimalik leping võib aga tähendada seda, et Euroopa peab saatma rahuvalvajad Ukrainasse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et pärast võimalikku relvarahulepet peaks Ukrainas rahu tagama ligi 200 000 Euroopa sõdurit.