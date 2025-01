ERR USA-s: Trumpi ametiaja esimese nädala tegevus on ärritanud demokraate

Ameerika Ühendriikide 47. president Donald Trump asus juba esimesel tööpäeval täitma valimiskampaania lubadusi. Vaid mõni tund pärast ametivande andmist allkirjastas ta kümneid täitevkorraldusi.

"Järgmine korraldus on külmutada uute töötajate palkamine föderaalasutustesse, välja arvatud sõjavägi ja mõned muud erandid. Kas te kujutate ette, et Biden oleks midagi sellist teinud? Ma ei usu seda. Ma ei usu seda," kõneles Trump.

Ligi 20 000 pealtvaataja ees ning aplausi saatel astus ta välja ka Pariisi kliimaleppest ning tühistas Bideni-aegseid korraldusi.

Ovaalkabinetis jätkas Trump dokumentide allkirjastamist. Nagu president korduvalt lubanud, andis ta armu ligi 1500 inimesele, kes mõisteti Kapitooliumi ründamisega seotud kuritegudes süüdi.

"Ma teadsin kogu aeg, et ta teeb seda. Mul polnud kahtlustki. Ma uskusin täielikult, et ta teeb seda," tänas Kapitooliumi rünnakus süüdi mõistetud Stewart Rhodes presidenti.

"Ameeriklased peavad mõtlema, kuidas aitab 6. jaanuari märatsejatele armu andmine mul toidupoes toidu eest maksta. Kuidas see aitab langetada kulusid kodu soetamisel või pensionipõlveks säästa?" küsis USA senati vähemuse juht, demokraat Chuck Schumer.

Lisaks alustas Trump jõuliste muudatustega immigratsioonipoliitikas.

"See kuulutab Ameerika Ühendriikide lõunapiiril välja riikliku hädaolukorra. See on päris suur asi. Palju suuri korraldusi. Teate ikka, mida see tähendab, eks?" sõnas Trump allkirjastamisel.

Trump allkirjastas ka dokumendi, mille eesmärk on lõpetada sünnijärgne kodakondsuse andmine.

"See on naeruväärne. Nagu teate, oleme ainuke riik maailmas, kes seda teeb. Ja see on lihtsalt täiesti naeruväärne," selgitas ta.

Kuna sünnijärgne kodakondsus on sätestatud aga USA põhiseaduses, on föderaalkohus pannud korralduse ootele.

"See pole Ameerika, milleks me pürgime. Vajame kõikehõlmavat immigratsioonireformi. Reformi, mis loob tee kodakondsuse saamiseks dokumentideta immigrantidele, et nad saaksid panustada oma Ameerika unistusse," kommenteeris demokraadist kongresmen Norma Torres.

Juriidilistest tõrgetest hoolimata jätkas uus administratsioon kiires tempos. Mõne päevaga lõpetati näiteks ka föderaalsel tasandil mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid.

Demokraatide senise poliitika kiire tagasipööramine on viimastes tekitanud nädala jooksul palju ahastust.

"Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on Ameerika väärtused. See tähendab majanduslikke võimalusi kõigile. Hindame inimese väärtusi selle põhjal, mida nad teavad, mitte selle põhjal, keda nad tunnevad," ütles USA esindajatekoja vähemuse juht, demokraat Hakeem Jeffries.

Täitevkorralduste allkirjastamise kõrval tegi Trump ka oma esimese siseriikliku visiidi, külastades nii orkaanist räsitud Põhja-Carolinat kui ka siiani maastikupõlengute käes vaevlevat Californiat.

"Kahjuks vedas meie valitsus teid alt. Kuid see ei olnud Trumpi valitsus. See oli Bideni juhitud valitsus," kõneles ta.

Teel tagasi pealinna väisas Trump aga ka Las Vegast, astudes tänutäheks sealsete valijate ette. Nimelt on Trump esimene vabariiklane viimase kahe aastakümne jooksul, kes Nevada osariigis võidutsenud.

"Täna räägime sellest, kuidas me lõpetame viimase nelja aasta majanduslikud kannatused, stagnatsiooni ja katastroofi. Alustame nelja kõige võimsama aastaga meie riigi ajaloos. See hakkab juhtuma," rääkis ta.

Kuid mis on saanud Trumpi lubadusest lõpetada sõda Ukrainas? Maailma majandusfoorumil esinenud Trump teatas, et lahenduseks on nafta hind.

"Kui hind langeks, lõppeks Venemaa-Ukraina sõda kohe. Praegu on hind piisavalt kõrge, et sõda jätkuks. Peate nafta hinda alla viima. Sellega lõppeks sõda," ütles Trump.

Täpselt nädal tagasi lubas Trump ametisse vannutamise kõnes, et temast saab rahutegija. Viimastel päevadel on Trump korduvalt rõhutanud ka vajadust läbirääkimisteks, ähvardades Venemaad vajadusel ka lisatollimaksude ja sanktsioonidega.