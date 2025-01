USA võib kehtestada Hiinale 10-protsendilised tariifid

"Me räägime 10-protsendilisest tariifist, see põhineb asjaolul, et nad saadavad fentanüüli Mehhikosse ja Kanadasse. Tõenäoliselt on 1. veebruar kuupäev, mida me vaatame," teatas Trump.

Trump tahab vähendada teiste riikide kaubanduse ülejääki Ameerika Ühendriikidega, mis võib kaasa tuua kaubandussõja.

Trump hoiatas veel, et Euroopa Liidule võidakse kehtestada tariifid, kui see ei vii kaubavahetust Ühendriikidega tasakaalu. Trump on varem öelnud, et võib kehtestada ka Mehhiko ja Kanada kaupadele tariifid.

Hiina on öelnud, et kaubandussõjas pole võitjaid. Hiina asepeaminister Ding Xuexian kutsus Davosi suusakuurortis toimuval majandusfoorumil üles tegema rahvusvahelisi jõupingutusi majanduse globaliseerumise toetamiseks.