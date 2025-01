USA-Mehhiko piir on alates teisipäevast migrantide jaoks suletud

USA president Donald Trump sulges mõne tunni jooksul pärast ametisseastumist varjupaika taotlevate migrantide jaoks USA-Mehhiko piiri. Trumpi ning ametist lahkunud president Joe Bideni poliitika koosmõjul on migrantidel vähe võimalusi seaduslikult riiki siseneda, kirjutab CNN.

Piiri sulgemine varjupaigataotlejatele on ekspresident Joe Bideni ja praeguse president ​​Trumpi poliitika haruldane kombinatsioon. Kuna ka pagulaste vastuvõtmine peatatakse, jääb varjupaika otsivatele inimestele vähe võimalusi, kui üldse, ametlikult riiki sisenemiseks, märgib väljaanne.

Biden allkirjastas eelmisel suvel täitevkorralduse, millega piirati ebaseaduslikult piiri ületavatele inimestele varjupaiga andmist. Bideni administratsiooni ametnikud väitsid toona, et migrantidel oli telefonirakenduse CBP One kaudu endiselt võimalus leppida kokku kohtumisi, et seaduslikult taotleda riiki sisenemist.

Mõni minut pärast Trumpi ametivande andmist võimalus rakenduse kaudu kohtumisi kokku leppida peatati. Selle tõttu jäid tuhanded migrandid teadmatusse.

Mehhiko põhjapiiril oma kohtumisi ametlikuks riiki sisenemiseks oodanud migrandid väljendasid šokki ja pettumust.

Venezuela migrant Luis, kes on viimased üheksa kuud elanud Mehhiko piirilinnas, ütles CNN-ile, et ta "püüdis asju õigesti teha", enne kui sai teada, et tema rakenduse kaudu määratud kohtumine oli tühistatud.

Vabariiklaste väitel on USA varjupaigasüsteemi viimastel aastatel ära kasutatud. Vabariiklaste sõnul taotlevad sisserändajad varjupaika, kuigi ei vasta määratlusele ja et nad võivad tahta siseneda USA-sse hoopis majanduslikel põhjustel.

Kui inimesed taotlevad varjupaika, peavad nad otsima kaitset vägivalla või tagakiusamise eest. Varjupaiga andmise protsess võib kesta aastaid ja mõned taotlused lükatakse lõpuks tagasi.

Esmaspäeval allkirjastatud korraldusega peatas Trump USA varjupaigaseaduse kehtivuse seni, kuni tema poolt nimetatud "sissetung lõunapiiril" on lõppenud. Samuti andis ta föderaalasutustele korralduse "tõrjuda, kodumaale saata või eemaldada" üle piiri saabuvaid migrante.

"Otsus kaotada kõik võimalused varjupaiga taotlemiseks, isegi lastega perede jaoks, kes põgenevad eluohtlikust olukorrast, on vapustav areng, mis muudab naeruväärseks meie Teise maailmasõja järgse kohustuse mitte kunagi saata inimesi tagasi ohtu," ütles ACLU advokaat Lee Gelernt.

Trump võtab Bidenilt üle suhteliselt vaikse piiri, kuna eelmise presidendi varjupaigapiirangud vähendasid migrantide piiriületusi.

Trumpi esimese ametiaja algusaegadel oli piiriületuste arv väike, kuna sisserändajad ootasid, milline saab olema Trumpi tegevus. Lõpuks piiriületused suurenesid.

Kuigi rändemustreid on raske ennustada, hoiatavad sisejulgeolekuametnikud, et see võib korduda.

"Nad [migrandid] võivad natuke oodata ja vaadata, mis juhtuma hakkab. Nad võivad oodata paar päeva või paar kuud. Kui nad on juba nii kaugele tulnud, proovivad nad lõpuks ikkagi," ütles sisejulgeolekuametnik.