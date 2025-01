ERR Brüsselis: EL-i ühiste kaitseinvesteeringute idee kogub toetust

Sellist fondi, mehhanismi või muud viisi, kuidas Eesti saaks märkimisväärselt Euroopa Liidult abi kaitsekulutuste tõstmiseks, praegu ei ole. Küll on see midagi, mida uus kaitse- ja kosmosevolinik Andrius Kubilius lubab.

"Me tahame, et Euroopa Liit aitaks liikmesriikidel tõsta kaitse valmisolekut. See on põhjus, miks meil on vaja ühiseid investeeringuid kaitsesse. Meil on vaja ühiseid hankeid, et Euroopa nõudlus kokku koondada," lausus Kubilius.

Lootus on, et nii saaks Euroopa riigid sõjatehnikat osta odavamalt.

"Mõelge, kui Brüssel ostaks sada tanki võrreldes sellega, kui Eesti ostaks viis. Võin kihla vedada, et hind ühe tanki kohta on odavam, kui Brüssel ostab 100 või 200," ütles Bruegeli mõttekoja teadur Guntram Wolff.

Samas ei ole kõikidele liikmesriikidele meeltmööda mõte, et raha Euroopa Liidu eelarve näol ühte potti kokku koguda ja siis keskselt hankeid korraldada. See nõuaks osa otsustusõiguse loovutamist Brüsselile.

"Paljude riikide kaitseministeeriumitel on pikad ja sissejuurdunud suhted nende hankeametitega ja neil ametitel kodumaise kaitsetööstusega," nentis Wolff.

Euroopa Liit saaks ka ühiselt laenata ja siis selle raha liikmesriikidele kulutamiseks laiali jaotada. Sellele on aga vastu riigid, nagu Saksamaa ja Holland, kes ütlevad, et nii kulutab Euroopa üle oma võimete.

Kokkuleppe leidmine, mis kõigile sobib, on praegu Euroopa Liidu nõukogu eesistuja Poola vedada.

"On mõistlik koos kulutada, aga me peame nõustuma millele ja alles siis kui palju. Minu arust ei ole mure raha puudus. Kui me jõuame kokkuleppele millele kulutada, siis me leiame selle raha. Kas tuleb lõpuks kaitsevõlakirjadest, ühisest laenust või Euroopa Liidu eelarvest – ee on minu arust kõige vähem tähtsam küsimus. Poola on avatud kõikidele ideedele, is teistele liikmesriikidele meeldivad," lausus Euroopa Liidu Poola esinduse kõneisik Wojciech Talko.

Mida eelistab Euroopa Komisjon, peaks selguma Euroopa kaitse valgest raamatust, mille kaitsevolinik Kubilius esitab esimese saja tööpäeva jooksul.