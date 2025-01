Soome sündimus kukkus taas ajaloo madalaimale tasemele

Soomes sündis eelmisel aastal 43 711 last, seda on 300 lapse võrra rohkem kui 2023. aastal. Sellest hoolimata langes sündimuskordaja mullu taas, keskmiselt oli Soomes ühel naisel 1,25 last, samas aasta varem oli see näitaja 1,26, vahendas Yle.

Soome rahvaarv kasvas mullu veidi üle 33 000 inimese võrra ning eelmise aasta detsembri seisuga elas riigis 5,64 miljonit inimest.

Kuigi sisseränne kasvatas mullu rahvaarvu, siis võrreldes 2023. aastaga vähenes sisseränne umbes kümne tuhande inimese võrra. 2024. aastal kolis välismaalt Soome elama 63 049 inimest.