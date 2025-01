Tallinnas tekitavad mitu skulptuuri vastakaid arvamusi

Üks mittetulundusühing loodab praegu kokku koguda ligi 30 000 eurot, et püstitada Tallinna Harjumäele Edgar Savisaare pronkskuju. Tallinna linn seda võimalikuks ei pea.

Kuju püstitajad Tallinnaga ühendust võtnud ei ole ja ettevõtmise eestvedaja Juri Saharovi kinnitusel seda teha ka ei kavatse. Plaanitav skulptuur kujutab Edgar Savisaart nõjatumas Raekoja tornile ning selle kavandi tegi Saharov koostöös Ivo Parbusega.

Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide dekaan, skulptor Kirke Kangro sõnul on Savisaare puhul tegemist vastuolulise isikuga ning tema monumendi tegija peaks olema väga hea analüütik ja suutma välja tuua Savisaarega seonduva intriigi ja problemaatika. Praegune idee aga tekitab Kangros küsimusi.

"Pigem tulevad meelde maffiameeste hauamonumendid või vangide tattood õla peal – see on seda liiki kunst, mida amatöör suudab välja mõelda ja sellest küll võiks säästa ja linnakodanikku päästa sellisest kunstist. Kurb on tõesti ka see, et seda liiki monument ei tee ju au teda kujutavale isikule, vaid pigem naeruvääristab teda ja seda ju püstitajad ei tahaks," kommenteeris ta.

Kui linnamaale tuleb skulptuuride püstitamiseks taotleda mitut luba ja saada kooskõlastus linnakunstikomisjonilt, siis eramaal on hoopis teised lood.

"Eraomanikul omal maal on tõesti väga vähe piiranguid kujude või skulptuuride panemiseks. Põhimõtteliselt, kui see naabreid ei piira, siis minu teada väga teisi piiranguid ei olegi," ütles Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein.

Nii näiteks on Tallinnas Arsenali keskuse ette kogukonna eestvedamisel eramaale pandud hulkurkoer Žoriku kuju, mille kunstiline tase on tekitanud küsimusi.

"Ma arvan, et mingisugune tolerants seda liiki materjali vastu võiks igal juhul olemas olla. Ta on nagu grafitikunst või tänavakunst," ütles Kangro.

Aga Žorikust ja Edgar Savisaarest veelgi enam poleemikat tekitab Kalamaja kass Augusti skulptuur.

"Ütlen päris ausalt, et minu jaoks on see kass natukene hirmutav. Kui ta siia ilmus, siis ma natukene ehmatasin ära. Minu jaoks ta ei ole silmailu. Aga ma olen näinud, et inimesed selle juures ikkagi pildistavad ja hängivad, lastele ta kindlasti pakub rõõmu," rääkis Kalamaja elanik Katrin.

Ka kass Augusti perenaine Kreet ei ole skulptuurist vaimustuses.

"Natukene suur on, hirmutab väikeseid koeri. Kuigi lastele vist meeldib, nad turnivad selle otsas. Nojah, kunst on kunst. Maitse üle võib-olla ei vaielda, minu maitsele see ei ole," tõdes ta.

Aga aja jooksul muutub ka inimeste arvamus. Kui viie aasta eest paigaldati Mustamäe nõlvale skulptuur "Äratus", siis nurisesid paljud nõmmekad, et mis hiiglaslikke paberkorve püsti pannakse. Nüüd ütlevad kohalikud, et kena vaadata ja ikkagi parem kui üks tühi plats.