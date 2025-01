Järva vald ei poolda tuuleparkide eriplaneeringu kehtestamist

Järva vallavalitsuse arendus- ja majandusosakonna juhataja Triin Tippi ütles, et valla tuuleparkide eriplaneeringu kohaselt tahavad tuuleparkide arendajad valda ehitada 109 tuulikut üheksas piirkonnas. Tuulikute kogukõrgus on 270 meetrit.

Tuulikud kerkiks tema sõnul eelkõige Järva valla lõunaservas Imavere küla ümbruses ja põhjaservas Roosna küla ümbruses.

Vastavalt planeerimisseadusele on võimalus kohalikul omavalitsusel eriplaneeringu koostamine lõpetada. Seda näiteks juhul kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad tulevikus planeeringu elluviimise, ütles Tippi.

"Tähelepanuta ei saa jätta neid üle 1600 allkirja, mis meile on laekunud eriplaneeringu lõpetamiseks," lisas ta.

Järva vallavolikogu koalitsiooni liikmed on juba otsustanud, et nemad valla tuuleparkide eriplaneeringut ei toeta. Kuna nad on volikogus enamuses jääb eriplaneering ka kehtestamata.

Volikogu esimees Rait Pihelgas selgitas, et eriplaneeringu algatamisest ei oleks volikogu saanud keelduda. Nüüd on aga ilmnenud uued asjaolud, mis ei luba kohalike elanike tahet eirata.

"Põhimure on see, et need on suured. Teine, mille kohta meil ei ole ka konkreetset vastust, et mis on siis selle infraheli mõju. Seda, mida ka kliimaministeerium hakkab nüüd uurima, et kui tugev see infraheli on," ütles Pihelgas.

Pihelgas lausus, et sellisel kujul ja sellises mahus ei ole vallavõim valmis praegu planeeringut kehtestama.

"Teine argument, mis meil samuti oli, on see kliimaministeeriumilt välja öeldud vajadus tuuleenergia järele. Terve Eesti riigi vajadus on praktiliselt sama suur vajadus, kui Järva valda peaks ehitama. Me peaks selgeks saama, et palju neid tuulikuid siis Eestisse on vaja, et tagada jätkusuutlik roheline energia. Siin on lahtiseid küsimusi palju ja inimestel on omad hirmud," ütles ta.

Tuuleparkide vastaste hääl paisub iga päevaga üha valjemaks. Järgmisel nädalal on Vändras tuuleparkide eriplaneeringutega tegelevate omavalitsuste ümarlauakohtumine.

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit ütles, et kohtumisel loodetakse selgust, kuidas nii massilise vastukampaaniaga toime tulla.

"Tulevad kohale ka ministeeriumide esindajad ja loodetavasti ka terviseametist, et loodetavasti anda sõnum, mida kohalikud omavalitsused praegu riigilt ootavad ja siis ühiselt mingisugune plaan panna paika. Täna jääb meile pigem see mulje, et riigi eesmärgi täitmiseks on omavalitsused pehmelt öeldes vankri ette lükatud ja me peame ise hakkama saama. See on ju aga tegelikult riigi eesmärgi täitmine," rääkis vallavanem.