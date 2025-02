EKRE hakkab omavalitsustes tuuleparkide vastu võitlema

EKRE on tuuleparkide rajamise vastu peamiselt kahel põhjusel. Esiteks peab partei neid liialt kalliks ja näeb tuuleparkides ka ohtu kohalike tervisele ja kinnisvara väärtusele.

"Seda tehakse kõike kohalikust kogukonnast üle sõites ja meie mobiliseerisime oma erakonna kohaliku tasandi, et vastu olla sellele. Siin on ju väga palju haldusotsuseid, mis on vaja teha kohalikul omavalitsusel. On vaja teha planeeringuid ümber – nii üldplaneeringud, detailplaneeringud, eriplaneeringud. /.../ Koalitsioonis olles on meil kindlasti suunis koalitsioonis see blokeerida ja kui see koalitsioonis blokeerimine ei õnnestu, siis tuleb koalitsioonist lahkuda," selgitas EKRE esimees Martin Helme.

EKRE on ühel või teisel moel koalitsioonis umbes 20 omavalitsuses. Sealhulgas Põhja-Pärnumaa vallas, kus tuulikutele on tõsine vastuseis ka kohalike seas.

Tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv ütles, et tuuleparkide asukohta ei valita selle järgi, kes on parasjagu võimul, ja ta loodab, et need omavalitsused, kellega on koostööd alustatud, täidavad seadust.

"Me loodame riigi toetust, aga riik on meile ette ka kirjutanud kõik need protsessid, kuidas me seda parki planeerimine, kõik kaasamised ja kõik muud asjad. Riik on meid väga palju ka juba ära reguleerinud. Ja selline poliitiline olukord, mis praegu on, loomulikult me oleme sellest teadlikud, aga eks meie protsessid lähevad tegelikult üsna samamoodi edasi, et meie lähtume ikkagi konkreetselt seadusest," rääkis Talv.

Reformierakondlasest kliimaministri Yoko Alender sõnul kavatseb EKRE valimiskampaaniaga takistada kohalikku arengut, kuid ütles, et tuuleparkide planeerimine on lõpuks ikkagi omavalitsuste otsus.

"Ma arvan, et see, et riik kuidagi lõpuks leiaks mingisuguse viisi mööda minna kohalikest omavalitsustest, ei oleks siin ka õige," ütles ta.

Martin Helme ei salga, et EKRE mõtted on seotud eelseisvate kohalike omavalitsuste valimistega ja nende sammud võivad sundida ka teisi erakondi ja valimisliite oma positsioone oluliselt korrigeerima.

Isamaa ja Keskerakonna juhid ülesid "Aktuaalsele kaamerale", et nemad usaldavad kohalikke poliitikuid pädevaid otsuseid tegema ja pealinnast mingisuguseid suuniseid anda ei plaanita.

Eestis on tuuleparkide ehitamise eelses detailplaneeringu menetluses praegu ligi 1350 megavati ulatuses tuuleparke. Neist mahuliselt 56 protsenti paikneb nende omavalitsuste territooriumitel, kus EKRE on vallavõimu juures.

Lisaks on Eestis veel rohkem tööd võttev eriplaneeringu protsess, milles plaanitakse üle 3300 megavati tootmisvõimsust. Kuigi nende planeeringute alusel järgmistel aastatel kohe midagi valmimas ei ole, saaks EKRE neis takistada 35 protsendi tuuleparkide valmimist. Vähemalt sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimisteni.