Sõja 1068. päev: Rjazani naftakäitises puhkes Ukraina droonilöögi järel uuesti tulekahju

Oluline pühapäeval, 26. jaanuaril kell 22.50:

- Ukraina väed ründasid droonihoidlaid Venemaal asuvas Orjoli piirkonnas;

- Moskva: Vene vägi hõivas Donetski oblastis kaks asulat;

- Zelenski: Venemaa tegi nädala jooksul üle 750 droonirünnaku;

- Venemaa naftatöötlemistehases puhkes pärast droonilööki tulekahju;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1720 sõdurit.

Ukraina väed ründasid droonihoidlaid Venemaal asuvas Orjoli piirkonnas

Ukraina õhuväeüksused ja teised Ukraina kaitseväeüksused on korraldanud rünnaku droonide hoidlatele Venemaal asuvas Orjoli piirkonnas, teatas Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedias.

"Tabamuse said betoonkonstruktsioonid, mis hoiavad droonide jaoks lõhkepäid. Rünnak vallandas tugeva sekundaarse detonatsiooni," seisis postituses.

Esialgsed hinnangud viitavad sellele, et enam kui 200 kohapeal hoiustatud ründedrooni Shahed on muudetud kasutuskõlbmatuks, mis takistab nende kasutamist tulevastes rünnakutes Ukraina vastu.

Moskva: Vene vägi hõivas Donetski oblastis Velika Novosilka

Vene kaitseministeerium teatas pühapäeval Velika Novosilka asula hõivamisest Ukraina Donetski oblastis.

Ministeeriumi teate kohaselt "vabastati" aktiivsete lahingute tulemusena Donetski rahvavabariigis Velikaja Novoselka. Moskva kasutas teates asula venepärast nimekuju.

Reedel väitis Moskva, et see asula on langemas Vene üksuste kätte. Ukraina ametnikud seda ei kommenteerinud.

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et Vene vägi hõivas Donetski oblastis Zelene asula. "Keskväegrupi üksused vabastasid Donetski rahvavabariigis Zeljonoje asula," ütles ministeerium, kasutades venepärast kohanime.

Zelenski: Venemaa tegi nädala jooksul üle 750 droonirünnaku

Lõppeva nädala jooksul korraldas Venemaa Ukraina vastu sadu rünnakuid erinevat tüüpi relvadega, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma iganädalases ülevaates.

President lisas, et muu hulgas saatis Venemaa nädala jooksul välja vähemalt 750 rünnakudrooni. Lisaks droonidele ründas Venemaa Ukrainat õhust umbes 1250 pommiga ja tulistas välja enam kui 20 raketti.

"Vaid sihikindlus saab selliseid terroriste peatada. Me töötame järjepidevalt koos partneritega, et tugevdada meie kaitsevõimekust ja nõrgendada Venemaa suutlikkust Ukrainat terroriseerida," sõnas Zelenski.

"Vahendite varieeruvus on tähtis. Sanktsioonid on tähtsad. Naftahinna langetamine on tähtis. Kõige tähtsam on teha kõike ühtsuses ja resoluutselt elusid kaitsta," lisas ta.

Venemaa naftatöötlemistehases puhkes pärast droonilööki tulekahju

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) ja erioperatsioonide väed (SOS) alustasid ühisrünnakut Moskvast kagus Rjazani oblastis asuva naftatöötlemistehase vastu 24. jaanuaril. Pühapäeval veidi enne kella üht öösel teatasid kohalikud plahvatuse helidest ja droonirünnaku katsest rafineerimistehasele, kirjutas Vene Telegrami kanal Astra.

Rjazani oblasti kuberner Pavlo Malkov kinnitas, et Venemaa õhutõrjeüksused tõrjuvad piirkonnas droonirünnakut.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise juht Andrii Kovalenko postitas oma ametlikule Telegrami kanalile video, milles väidetavalt on näha tulekahju rafineerimistehases pärast seda, kui seda droonid tabasid.

Astra kinnitas, et rafineerimistehase asukohas filmiti levivatest tulekahjudest videomaterjali, kuid ütles, et rünnaku ajastuse tõttu on raske kindlaks teha, kas tulekahju tekkis uuest tabamusest või 24. jaanuari rünnakust. Ajaleht Kyiv Independent ei suutnud avaldamise ajal neid väiteid kontrollida.

Rjazani naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid ja suudab töödelda 17 miljonit tonni naftat aastas. Saadava kasumiga rahastab Venemaa oma sõjamasinat.

Ukraina väed on rajatist ka varasemates rünnakutes sihikule võtnud. SBU allikas ütles Kyiv Independentile, et 24. jaanuari rünnaku käigus süüdati põlema vähemalt kolm naftabaasi ja töökoda.

Kovalenko ütles 24. jaanuaril, et rafineerimistehas on Venemaa sõjatööstuskompleksi võtmeobjekt, millel on tähtis roll nii Venemaa tsiviil- kui ka sõjatööstuskompleksi kütusega varustamisel.

"See toodab kütust sõjatehnikale, lennukipetrooleumi, diislikütust ja muud tüüpi naftasaadusi, mida kasutatakse tankides, lennukites, laevades ja muus Vene relvajõudude varustuses," lausus Kovalenko.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1720 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 830 190 (võrdlus eelmise päevaga +1720);

- tankid 9868 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 20 549 (+4);

- suurtükisüsteemid 22 323 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1263 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 253 (+40);

- tiibraketid 3053 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 35 124 (+53);

- eritehnika 3715 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.