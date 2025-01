Kohtla-Järve linnapea õigustas uusaastapidu Puna-Hiinaga

"Eile toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses suurejooneline Hiina uusaasta tähistamine, mille raames sai tutvuda Hiina rikka kultuuripärandiga," kirjutas linnapea Henri Kaselo sotsiaalmeedias.

"Oma kõnes rõhutasin, et maailmas, kus valitsevad sageli poliitilised pinged, on oluline, et keskenduksime ennekõike sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, mis meid lahutab," lausus Kaselo.

"Peagi algav maoaasta sümboliseerib ennekõike tarkust, õitsengut, muutusi ning vanade peatükkide ehk tegevuste lõpetamist ja uute algust. Maoaasta loob kõik eeldused selleks, et lõpetada maailmas erinevad konfliktid ning saabuks kauaoodatud ning õiglane rahu. Ma tänan Hiina rahvavabariigi suursaatkonda ja suursaadik Tema Ekstsellents pr Guo Xiaomeid selle võimaluse eest nautida Hiina kultuuripärandit Kohtla-Järvel," lisas Kaselo.

Kaselo märkis veel, et üritus korraldati koostöös Hiina rahvavabariigi suursaatkonnaga Eestis, kes on ka varem tutvustanud Kohtla-Järvel Hiina pärandkultuuri.

Kapo viimases aastaraamatus seisab, et peamine luureoht Eestile on jätkuvalt Venemaa föderatsiooni ja Hiina rahvavabariigi luure- ja julgeolekuteenistuste luuretegevus.

Samuti kirjutab kapo, et Hiina üks peamine instrument pehme jõu rakendamisel, ametliku narratiivi levitamisel erinevates poliitikavaldkondades ja Hiina kuvandi parandamisel Eestis on Hiina suursaatkond Tallinnas.

Välisluureamet hoiatas viimases aastaraamatus, et kommunistliku partei juhitud Hiina rahvavabariik õõnestab teadlikult lääne mõjuvõimu ja püüab rahvusvahelisi suhteid lükata autoritaarsete riigikordade põhimõtete ja huvidega arvestava multipolaarse maailmakorra suunas.

2023. aasta 8. oktoobril kahjustas Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur Balticconnectori gaasitoru. 2024. aasta augustikuus tunnistas Hiina, et Newnew Polar Bear lõhkus Eesti ja Soome gaasijuhtme Balticconnector, ent tegemist oli õnnetusega.

Intervjuu Henri Kaseloga:

Kelle eestvedamisel toimus Hiina uue aasta saabumise tähistamine Kohtla-Järvel?

Hiina suursaatkond pakkus seda võimalust. Proua suursaadik käis ka meil Kohtla-Järvel, kui meil oli Muusika vee peal (festival "Muusika vee peal" - toim.). Sellel üritusel oli meil Hiina kultuuri selline väljapaneku telk, samamoodi nagu ka India. Meil oli ka Gruusia suursaadik, seal olid paljud rahvad esindatud oma väljapanekuga meie festivalil suvel. Ja seal sai ka räägitud, et ka edaspidi võime rohkem kultuurikoostööd teha, et tutvustada Hiina kultuuri. Kultuur on kõige parem viis, kuidas erinevaid rahvaid ühendada ja võtta ka pingeid maha ja pehmendada erimeelsusi, mis meil on nii poliitiliselt või mis iganes arusaamade tõttu. Pigem alati suhelda.

Hiinast tulenevate ohtude eest on korduvalt hoiatanud nii kapo kui ka välisluureamet. Kas te konsulteerisite ka näiteks kaitsepolitseiametiga enne selle ürituse korraldamist? Kuidas te ise neid hoiatusi kommenteeriksite?

Kohtla-Järve linnavalitsus ei kooskõlasta kõiki oma üritusi ja tegevusi kaitsepolitseiga. Ma usun, et kaitsepolitseil on piisavalt palju tööd, et tegeleda ühe omavalitsuse kõikide üritustega. Nii et sellel üritusel ei olnud mingisugust negatiivset alatooni. Oma kõnes ma rõhutasin ka seda, kui oluline on ka rahu tagamine, eriti meie maoaastal, mis ka tegelikult sümboliseerib rahu. Et lõppeksid konfliktid Ukrainas, Lähis-Idas ja ka Myanmaris Aasias. Ma seda rõhutasin, kui oluline on rahu saavutamine. Ja rahule aitab alati kaasa omavaheline suhtlus.

Aga kas neid hoiatusi kapolt ja välisluureametilt peate tõsiseks, muu hulgas, et peamine luureoht Eestile on Venemaa föderatsiooni kõrval ka Hiina rahvavabariigi luure- ja julgeolekuteenistuste luuretegevus?

Keegi ei ole mind ja otseselt Kohtla-Järve linnavalitsust hoiatanud, et miks te nüüd teete kultuuriüritust. Keegi ei ole mind hoiatanud. Mis puudutab muid valdkondi kui kultuur, siis muidugi on teatavaid ohte ja kui me räägime siin

kaabliintsidentidest, siis on väga palju küsitavaid asju. Eks uurimine käib, kes tegelikult on süüdi nendes asjades. Aga juba ette öelda, et kõige taga on lihtsalt Hiina – ma ei ole nii pädev seda kohe ütlema. Ja ma ei tea, kas on ka kaitsepolitseiamet ja teised nii pädevad ütlema. Et need tõendeid, mis praegu on, et see on ilmselgelt Hiina tehtud. Selles küsimuses pöörduge nende poole.

Meie teeme siin omavalitsuse tasemel kultuurikoostööd. Meie siin ei tegele globaalsete küsimustega. Need küsimused on teistele asutustele, mitte Kohtla-Järve linnavalitsusele, nii et olete siin natuke adressaadiga eksinud.

Kapo viimases aastaraamatus seisab: "Hiina üks peamine instrument pehme jõu rakendamisel, ametliku narratiivi levitamisel erinevates poliitikavaldkondades ja Hiina kuvandi parandamisel Eestis on Hiina suursaatkond Tallinnas." Mis te selle kohta ütlete?

Iga saatkond tegeleb oma riigi huvides, see on ju elementaarne. Ka Eesti saatkonnad tegelevad Eesti ja Euroopa Liidu huvidega esindamisega. Siin ei ole mingit üllatust. Ja see, kui ka Hiina saatkond... Neil on erinevad osakonnad, tegelevad erinevate küsimustega, see ei ole minu jaoks ka üllatus, nii et ärme mängime naiivset.

Kuidas te ise praegu Eesti ja Hiina suhteid hindate?

Mina hindan, et nad on läinud märksa pingelisemaks. Aga mina olen alati olnud see inimene, kes leiab ühisosa, Kaalude tähtkujus, ja pigem heaga saavutab alati

rohkem kui rusikaga viibutades. Mulle ei meeldi ka paljud asjad, mis puudutab küll uiguuride küsimust Hiinas ja nende õigusi jne. Küll inimlikul tasandil suhelda

ja selgitada oma seisukohti on alati palju mõistlikum. Ja samamoodi kui ka oli ka peale Krimmi annekteerimist aastal 2016 projekt "1000 eestlast Peterburis", heideti ette, et miks kultuuriminister sinna läks jne. Aga ta rõhutas ka, et kõige olulisemad ongi inimestevahelised suhted, et meil on erinevad riigijuhid, meile ei pruugi need meeldida, aga suhtlus inimlikul tasandil peab alati säilima ja alles siis on võimalik, et ka mingid muutused tulevad. Kui me lööme käega kohe, et ah las minna, viibutame rusikat, süüdistame üksteist – see on nagu Palestiina-Iisraeli konflikt, mis mitte kunagi ei lõpe. Oleme meie targemad, katsume asju teha teistmoodi.

Ei ole olemas mustvalget lahendust. Diplomaatias me kõik teame, et tegelikult ikka otsitakse ühisosa ja lähenetakse teisele poolele ka sõbralikumal viisil. Lihtsalt rusikaga vehelda on väga primitiivne. Nii need asjad päris ei käi. Ma saan aru, et ka ajakirjandusele tihtilugu meeldivad sellised mustvalged lähenemised ja kriitika – see müüb, inimesi üles ässitades. Aga leida just sellist keskteed on alati raskem ja alati on seda lihtne rünnata. Nii et mina pigem toetan sellist keskteed nendes asjades.

Kui üks või teine riik on teinud midagi valesti, siis mina ei karda seda

kritiseerida ja hukka mõista. Aga alati tuleb mõelda, kuidas sellest olukorrast välja tulla, mis meile ei sobi. Ka Hiinaga on võimalik teatud määral ikkagi ju mõistlikul viisil rääkida selleks, et olukord paraneks. Kui ma mõtlen ka Ukraina

konfliktile, on Hiinal tegelikult päris suur roll mõjutamaks ka Venemaad. Hiina saab ka väga hästi aru, et tegelikult nende majandusele on märksa kasulikum teha koostööd Euroopa Liiduga.

Kui me vaatame, kui väike on Venemaa majandus, siis see on ainult Hollandi

ja Belgia jagu, siis Hiina saab väga hästi aru, et tal on mõistlikum pikas plaanis hoida rohkem Euroopa Liidu poole kui Venemaa poole. Mina ei ole küll

kaotanud usku, et Hiina võiks olla ka edaspidi märksa Euroopa Liidu sõbralikum.

Nende enda huvid on seal mängus, et Euroopa Liidu turg on maailma kõige suurem turg. Hiina jaoks on Euroopa Liit eluliselt väga oluline. Venemaa ei suuda seda asendada. Venemaa majandus on kõigest üks Holland Euroopa Liidus.

Nii et mina usun, et on võimalik ka suhteid parandada ja läbi kultuuri on võimalik pehmendada teatud pingeid. Mina alati toetan pigem pingete pehmendamist.

Nimetada nüüd mind Hiina või Vene või ma ei tea mis meelseks, see oleks küll liiast.