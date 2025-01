Tartu elutähtsad asutused saavad hakkama ka pika elektrikatkestusega

Möödunud nädalal testiti Tartus kesklinna ristmike valgusfooride töötamist generaatoritoitel võimaliku pikema elektrikatkestuse korral. Tartul on praegu kaks generaatorit ristmike valgusfooride tööshoidmiseks. Üks kesklinnas Turu-Riia tänava ristmikul ja teine mobiilne. Kolmel ristmikul hakkaksid suurema elektrikatkestuse korral tööle liiklusreguleerijad.

Samuti on linn loonud kaks kriisiinfokeskust Variku ja A. Le. Coqi spordihalli ning loomisel on veel kolm Ilmatsallu, Tartu laululava juurde ja Ahhaa keskusesse. Samuti muudetakse mõlemal pool jõge, kokku neli toidupoodi elektrikatkestuse kindlaks, eesmärk on jõuda seitsme toimepidava poeni.

"Kriisiinfokeskustes saab informatsiooni olukorra kohta. Kriisiinfokeskus on esmane kriisiolukorras toimetulemise koht, kuhu tulla sooja, kus saab toitu soojendada, kus saab vett keeta, kus saab väiksemaid seadmeid, näiteks raadiot, mobiiltelefoni laadida, tualetis käia ja selliseid teenuseid kasutada," rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond).

Tartu linna eluks vajalikke teenuseid pakkuvad asutused on suuremas osas varustatud generaatoritega ning vähemalt 72 tundi suudavad need ilma välise elektrita töös olla.

Hoolekandeasutustes on varutud ka vett, toitu ja ravimeid. Kriisiolukorras on linnas avatud kaks lastehoidu, kus on elekter olemas.

Tartu ülikooli kliinikumi töö on tagatud pikema elektrikatkestuste korral generaatoritega ja kuni kolme päeva pikkune voolukatkestus kliinikumi töös takistusi tuua ei tohiks.

"Kui seitsekümmend kaks tundi täis saab, siis peame uuesti täitma generaatorite mahutid, see 72 tundi on piiratud lihtsalt kütusega. Operatsioonid ja vältimatu abi on kõik tagatud 72 tundi kindlasti," rääkis TÜ kliinikumi kriisikoordinaator Urmas Elmi.

Kliinikumil on olemas oma veepumbad, et voolukatkestuse korral vett saada.

Tartu veevärk hoiatab, et Annelinna kõrgemates kortermajades võib pikema katkestuse korral olla probleeme veesurvega ning madalamates kohtades äravooluga.

Veevärgi juht Toomas Kapp ütles, et Tartu veevärk on valmistunud ka pikemaks kui kolme päevaseks elektrikatkestuseks.

"Hetkel, kuna ka üks riskistsenaarium on ka see, et katkestus võib olla ka pikem, siis me oleme valmistunud pikemaks. Oleme kõik vajalikud veeväljastuspunktid, suuremad veehaarded katnud ära varugeneraatoritega, varukütustega ja tegelikult oleme varunud veel kütust varuks. Ehk pikemaaegsem elektrikatkestus vähemalt esialgu ei peaks väga suures ulatuses tööd mõjutama. Aga me ei ole seda ette valmistanud ainult seoses desünkroniseerimisega. Tegelikult võib ju õnnetus juhtuda iga hetk," rääkis Kapp.

Generaatoritele kütuse vedamiseks on soetatud masin, paika pandud graafikud ning mõeldud on ka alternatiivsetele sidevahenditele.