Fingrid ei soovi Estlink 2 parandustööde kohta palju infot anda

Lõhutud Estlink 2 merekaabli parandustöid koordineerivast Soome süsteemioperaatorist Fingrid öeldi ERR-ile, et veebruaris toimuvad järgmised merealused tööd, kuid sellele, kas on leitud remondilaev ning vajalik meeskond, ei soovitud vastata.

Fingridist öeldi jaanuari alguses ERR-ile, et vajalikud merealused vaatlustööd on tehtud, kuid Estlink 2 parandustöödeks sobiliku laeva hankimiseks töö alles käib.

Kolm nädalat hiljem pole vajalikku laeva leitud, saab järeldada Fingridi vastustest.

Fingridi merekaablite allüksuse juht Kimmo Nepola ütles ERR-ile, et järgmine operatsioon merel toimub veebruaris. "Eesmärk on välja lõigata kahjustatud osa kaablist ning isoleerida kaabli otsad, nii et kaabel oleks valmis parandustöödeks," lausus Nepola.

Vajaliku remondilaeva leidmise kohta vastas Nepola, et töö kaabli parandamiseks on edenenud, kuid kahjuks ei saa praegu rohkem infot anda. Lisaks spetsiaalsele laevale tuleb Fingridil kokku panna ka vajalike oskustega remondimeeskond.

Jaanuaris ütles Nepola, et Fingridil on hea ülevaade kahju ulatusest ja sellest, kui suuri remonditöid on vaja.

650-megavatise ülekandevõimsusega Estlink 2 lakkas töötamast mullu esimesel jõulupühal. Soome on arestinud naftatankeri Eagle S, mida kahtlustatakse Estlink 2 lõhkumises ning mitme sidekaabli kahjustamises.

Kui Estlink 2 mullu rikke tõttu töötamast lakkas, võttis selle parandamine umbes seitse kuud ning tööd läksid maksma üle 30 miljoni euro. Praeguste hinnangute järgi lähevad parandustööd ka seekord maksma kümneid miljoneid eurosid. Praeguse seisuga on kaabli töökorda saamise tähtajaks märgitud endiselt augusti algus.