Estlink 2 remondiks vajaliku laeva otsingud jätkuvad

Lõhutud Estlink 2 merekaabli parandustöid koordineeriv Soome süsteemioperaator Fingrid on teinud vajalikud merealused vaatlustööd, kuid töö remondilaeva leidmiseks alles käib, öeldi Fingridist ERR-ile.

Esimesel jõulupühal töötamast lakanud Estlink 2 parandustöödeks sobiliku laeva hankimiseks käivad praegu aktiivsed tööd, öeldi ERR-ile nii Fingridist kui ka Eesti süsteemioperaatorist Eleringist.

Fingridi merekaablite allüksuse juht Kimmo Nepola ütles, et remondilaeva hankimine ja remondimeeskonna kokkupanemise protsess käib. Eelmisel nädalal toimunud merepõhja vaatlustööd oli tema sõnul edukad.

"Meil on olemas hea ülevaade kahju ulatusest ja sellest, kui suuri remonditöid on vaja," lausus Nepola.

Enne kui remonditööd saavad alata, on vaja merel teha ettevalmistavaid töid ja see protsess juba käib, lisas ta.

Eleringist kinnitati, et käivad aktiivsed tööd sobiliku laeva ning kompetentse remondimeeskonna ja varustuse hankimiseks ning et kuivõrd rikkekoht asub Soome majandusvetes, siis rikke likvideerimise koordineerimisel juhtroll on Soome poolel.

Kui Estlink mullu jaanuaris rikke tõttu töötamast lakkas, läks selle parandamiseks umbes seitse kuud ning tööde hinnaks oli üle 30 miljonit euro.

"Pingutame koostöös Fingridi ja teiste partneritega, et ühendus esimesel võimalusel töösse tagasi viia. Hetkel ei ole remondikulu teada, kuid võib hinnata, et see jääb sarnaselt mitmete kümnete miljonite juurde," ütles Eleringi pressiesindaja Kätlin Klemmer.

Nepola sõnul on tööde maksumuse hinnang tehtud koos Eleringiga. Kas Estlink 2 saadakse uuesti töökorda augusti alguseks, nagu Fingrid on märkinud elektribörsi Nord Pool kiirete turuteadete lehel, pole praegu veel selge, nentis ta.

"Uuendame ajakava, kui meil on rohkem infot," ütles Nepola.

Klemmer lisas, et uue info ilmnemisel teavitatakse sellest turuosalisi läbi Nord Pooli platvormi koheselt. "Parandustööde kestvus sõltub kaabli kahjustuste ulatusest ja remondilaeva kättesaadavusest," lausus ta.

Fingrid tahab kahju tankeri omanikult välja nõuda

Soome on arestinud naftatankeri Eagle S, mida kahtlustatakse Eesti ja Soome vahelise merealuse elektrikaabli Estlink 2 lõhkumises ning mitme sidekaabli kahjustamises.

Helsingi ringkonnakohus jättis möödunud reedel jõusse Soome võimude otsuse arestida Eagle S, lükates sellega tagasi laevaomaniku ja laeva meeskonna advokaadi taotluse.

Tankeri arestimist nõudsid ka kolm Soome ettevõtet – süsteemihaldur Fingrid, telekommunikatsioonifirma Elisa ja riigi omanduses olev võrguettevõte Cinia – ning Eesti süsteemihaldur Elering, et tagada elektri- ja internetikaablite parandamisega kaasnevate kulude korvamine.

Nepola ütles, et esialgu maksavad parandustööde eest Fingrid ja Elering. "Me hoolitseme samas oma õiguste eest ja nõuame kahjutasu," lausus ta.

Elisa ja Cinia sidekaablite parandustööd on praeguseks juba alanud.