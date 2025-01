Tallinn kehtestas EELK kõrghoone planeeringu Maakri kvartalis

Tallinna linnavalitsus kehtestas teisipäeval üle kümne aasta menetluses olnud Lennuki, Liivalaia, Lauteri ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu; alale kavatseb EELK ehitada kõrghoone, mille aadressiks on Maakri tänav 29.

Planeeringu järgi on krundi sihtotstarve on kuni 50 protsenti elamumaa ja vähemalt 50 protsenti ärimaa. Hoone suurim lubatud kõrgus on kuni 120 meetrit maapinnast ehk kuni 36 maapealset korrust. Maa-aluseid korruseid on ette nähtud kuni neli. Hoonesse on ette nähtud kuni 126 korterit ja 182 parkimiskohta.

Hoone arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.

Keskkonnamõju strateegilises hindamises on märgitud liiklusmõju kohta, et kuigi 70-protsendine liikluse kasv võib tunduda suur, ei ole tänava läbilaskevõime seisukohalt oluline, kas seal sõidab 197 või 293 autot tunnis ning et Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahelisel alal liiklusprobleeme pole ette näha.

Liiklusuuringus tehti ettepanek muuta Maakri tänava ja Lennuki tänava ristmik ringristmikuks, millega vähendatakse autode sõidukiirust Maakri tänaval.

Järgmiseks kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2014. aasta jaanuaris Eesti evangeelse luteri kiriku (EELK) esindaja Mati Maanas, samal aastal algatas linnavalitsus ka detailplaneeringu koostamise.

EELK-le kuuluva kinnisvara haldamise ja arendamisega tegeleb OÜ Kiriku Varahaldus, kellele kuulub ka enda kinnisvara.

Kiriku Varahalduse juhataja Jüri Parbo ütles ERR-ile, et detailplaneeringu kehtestamise nimel on tükk aega tööd tehtud.

"Oleme väga rõõmsad, et planeering on kehtestatud. Järgmise sammuna asume korraldama arhitektuurikonkurssi," lausus ta.

Millal algab hoone ehitus ning kui palju see maksma läheb, saab vastata peale konkurssi, lisas Parbo.

Hoone ehitab ja rahastab Kiriku Varahaldus koos Fund Ehitusega.

Lisaks Maakri kõrghoonele on Kiriku Varahaldusel praegu arenduses elumaja Kristiina tänaval, ärihoone Tartu maanteel ja arendus Haapsalus.

Ettevõtte üüripindade portfellis on Tallinnas Kentmanni 6, Tatari 25, Maakri 29, Tehnika 115, Lastekodu 6a ja Jõhvis Rakvere 8 asuvad äripinnad ning mõned Tallinnas asuvad korterid. Ettevõte haldab ka hooneid aadressidel Kiriku plats 3 ja Magdaleena 12 Tallinnas.

Mullu oli Kiriku Varahalduse puhaskasum majandusaasta aruande järgi 31 939 eurot, jaotamata kasumit oli kokku veidi alla kahe miljoni euro. Koguvarasid oli ettevõttel veidi alla üheksa miljoni euro väärtuses.