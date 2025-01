Rwanda toetatud mässulised tungisid Kongo suurlinna

Kongo asub Kesk-Aafrikas ning Goma on riigi idaosas asuva provintsi keskus. Mässulised tungisid nüüd Gomasse ning kahe Kesk-Aafrika riigi vahel võib puhkeda sõda.

ÜRO ja abiorganisatsioonid teatasid, et Goma haiglad on patsiente täis ning linna tänavatel lebavad laibad.

"Haiglad on ülekoormatud. Praegu on haiglas sadu inimesi, enamik neist on toodud kuulihaavadega," ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kohalik ametnik Adelheid Marschang.

ÜRO esindaja Jens Laerke rääkis, et teisipäeval jätkus vägivald. Punane Rist teatas, et võitluse tulemusel võivad Goma laboritest valla pääseda Ebola viiruse ja muude patogeenide ohtlikud proovid.

Samuti on tulnud teateid rüüstamisest, Kongo pealinnas Kinshasas puhkesid aga vägivaldsed meeleavaldused ning protestijad võtsid sihikule Rwanda, Uganda ja lääneriikide saatkonnad. Politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi, vahendas The Times.

Kongo süüdistab Rwandat mässuliste toetamises ning leiab, et riik üritab nii hõivata maavarade rikkast territooriumi. Rwanda lükkas süüdistused tagasi ja väitis, et ebastabiilsus piiri lähedal ohustab riigi julgeolekut.

M23 tungis pühapäeval pärast päevi kestnud lahinguid Goma linna, kus koos põgenikega elab nüüd ligi 1,5 miljonit inimest. M23 pressiesindaja teatas sotsiaalmeedias, et linna "vabastamine" viidi edukalt lõpule ning olukord on kontrolli all.

Pole veel selge, kui suur osa Põhja-Kivu provintsi keskusest on mässuliste kontrolli all.

Kongos elab ligi 100 miljonit inimest ning seal asuvad suured maavarad. Kongo loodusvaradele ihuvad hammast nii Hiina, lääne ettevõtted ning ka kohalikud relvastatud rühmitused.

Piirkonnas leidub teemante, kulda, kuid veel ka haruldasi metalle, mida läheb vaja arvutite ja nutitelefonide tootmiseks. Piirkonnas tegutsevad seetõttu veel ka salakaubavedajad ja muud kurjategijad.

Ka Rwanda tarnib maailmaturule tantaali, mis on vajalik elektroonikaseadmetes. Viimased andmed näitavad, et 2023. aastal tootsid Kongo ja Rwanda 1500 tonni tantaali, mis on 63 protsenti maailma toodangust. Pole selge, kui palju sellest tantaalist pärineb Rwanda kaevandusest ja kui suur osa tuleb Kongo konfliktipiirkonnas asuvatest kaevandustest, vahendas The Times.