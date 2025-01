Tele2: Telia püsivõrgu hulgihind ei võimalda konkurentsivõimelisi hindu pakkuda

Eesti interneti püsiühenduse taristu kuulub suures osas Teliale, kes peab oma võrku võimaldama hulgihindadega ka teistele teleteenuse operaatoritele. Seega küsib Telia ka kahelt teiselt operaatorilt Elisalt ja Tele 2 tasu.

"See hind, millega seda pakutakse, ei ole konkurentsis, ja teised operaatorid ei ole võimelised selle mudeli järgi lõpptarbijale mõistlikku hinda pakkuma. /.../ Tele2 on 480 000 klienti ja selle sama Telia 3.0 võrgu peal on meil täpselt null eraklienti," ütles Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak.

Kui Eestis arvutatakse Telia pakutavat hulgihinda kulu baasil, siis Leedus näiteks turuhinna alusel, ütles Nõlvak. Eestis 35 eurot maksva Tele2 samalaadse paketi hind Leedus on 16.90.

Telia hulgihinna kinnitab TTJA.

"Need hinnad on olnud aasta-aastalt languses. Kui me täna vaatame jaehindade ja hulgihinna võrdlust, siis meie jaehindades moodustavad hulgihinnad 50 protsenti. See tähendab, et see jätab piisavalt suure ruumi igale konkurendile meie teenuse baasil konkureerida. /.../ Konkurents on kindlasti võrdne kõigi jaoks, lisaks on ju kõigil konkurentidel alati võimalus ise Eestisse investeerida, oma võrke rajada," kommenteeris Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

TTJA mõistes on Telia märkmisväärse turujõuga ettevõte, kes peab jagama võrku, aga tal on õigus tagasi saada ka võrgule tehtud kulutused.

"Meie huvi on see, et võrgu kasutada andmisel oleks konkurents, et need ettevõtted, kes tahavad seda kasutada, saavad ka seda kasutada. Ja täna meie arvutused näitavad, et nende võrgule juurdepääsu hindadega on võimalik teisel ettevõttel jääda kasumisse oma tarbijale teenuseid pakkudes," ütles TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan.

Riigikogu majanduskomisjoni juhi Jaak Aabi sõnul õiglane konkurents Eestis igal pool ei toimi.

"Ei ole ju kõik rahul. Ei ole ettevõtted rahul, kes pakuvad sidekommunikatsiooni teenuseid, kuna ühe ettevõtte käes on põhivõrk ja ta saab dikteerida hinda. Jah, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet selle valemi vaatab üle, aga väide on see, et see pole õiglane. /.../ Meil on menetluses konkurentsiseaduse muutmine, kus on võimalik seda järelevalvemenetlust tõhustada, teha lihtsamaks," rääkis Aab.

Gailani sõnul aga ongi Eesti hindade arvutamisel üle minemas mudelile, mis loobub kulupõhisest arvestusest.