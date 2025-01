Kolme telekomiettevõtte käive küündis mullu 671 miljoni euroni

Eesti suurima telekomiettevõtte, Rootsi omanikele kuuluva Telia käive oli eelmisel aastal 359,7 miljonit eurot ja võrreldes 2023. aastaga kahanes see 0,4 protsendi võrra.

Soome telekomifirma Elisa Eesti haru käive oli mullu samuti võrreldes eelnenud aastaga 1,2 protsenti langenud ja ulatus 223 miljoni euroni.

Tele2 ei ole oma käibenumbrit küll avaldanud, kuid teatas jaanuaris, et eelmisel aastal investeerisid nad 17 protsenti ettevõtte käibest ehk ligi 15 miljonit eurot, mis võimaldab järeldada, et nende mullune müügitulu oli ligi 88,2 miljonit eurot.

Kasumi osas ei saa kolme ettevõtte andmeid enne majandusaasta aruannete esitamist üks-ühele võrrelda, kuna täpseid andmeid kõik avaldada ei soovi.

Telia tegevuskasum ehk EBIT, mis tähendab kasuminumbrit enne intresside ja tulumaksu arvestamist, oli 82 miljonit eurot, mida oli 5,5 protsenti vähem kui 2023. aastal.

Elisa EBIT oli 45 miljonit eurot ehk miljoni euro võrra 2023. aasta omast rohkem.

Tele2 ei ole oma tegevuskasumit avaldanud, kuid on teatanud, et nende puhaskasum oli aastases võrdluses 1,3-protsendilises languses, mis tähendab, et kui 2023. aastal oli see 771 502 eurot, jäi mullune kasum 761 472 euro juurde.

Telekomiettevõtted on saanud jaanuaris ohtralt meedia tähelepanu, kuna on järgemööda kliente hinnatõusudest teavitanud. Telia kampaania, mille käigus viidi inimesed automaatselt kallimale internetipaketile ja sellest loobumiseks tuli neil ettevõttega ühendust võtta, pälvis ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tähelepanu.