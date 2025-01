Tsahkna pidas Rubioga telefonivestluse

Kõnes õnnitles Tsahkna oma USA kolleegi ametisse nimetamise puhul ja väljendas valmisolekut tihedaks koostööks mõlema riigi huvide ja Atlandi-üleste suhete tugevdamise nimel, teatas välisministeerium.

Välisministrid kõnelesid Eesti ja Ameerika Ühendriikide poliitilisest, majanduslikust ja julgeolekukoostööst, globaalsetest julgeolekuväljakutsetest ja Venemaa agressioonist Ukraina vastu.

"Ukraina võit Venemaa algatatud julmas ja põhjendamatus agressioonisõjas tugevdaks nii Euroopa kui USA julgeolekut, aga ka majandust," sõnas Tsahkna ja lisas, et seetõttu on oluline ühelt poolt jätkata Ukraina sõjalist toetamist, teisalt aga võtta Venemaalt majanduslikud vahendid sõja jätkamiseks, seda muu hulgas läbi Venemaa naftatulude vähendamise. "Venemaa majandusel läheb juba praegu väga halvasti. Ukraina võidu toob lähemale see, kui majanduslikku survet veelgi tugevdame."

Transatlantilistest suhetest kõneldes rõhutas Tsahkna, et autoritaarsete režiimide üha strateegilisemaks muutuvale koostööle ja kõigile teistele demokraatliku maailma ees seisvatele väljakutsetele edukalt vastu seismiseks tuleb Euroopal ja Ameerika Ühendriikidel kokku hoida.

"Venemaa agressioon ja Põhja-Korea sõdurite kaasamine sõjategevusse Euroopa pinnal tõestab, et julgeolek Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Vaikse ookeani piirkonnas on tihedalt seotud," ütles Tsahkna. "Venemaa ja teda sõjategevuses toetavate partnerite omavahelise koostöö halvamine on oluline kogu demokraatliku maailma julgeoleku jaoks."

Tsahkna meenutas telefonivestluses ka kohtumist Rubioga Washingtonis ajal, mil ta oli Eesti kaitseminister. Kaitseteemadest kõneldes ütles Tsahkna, et Eesti võtab enda kaitsmist äärmiselt tõsiselt ja valitsus on võtnud eesmärgiks kaitsekulutuste tõstmise viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). Ühtlasi tunnustas Tsahkna USA senist panust Eesti julgeolekusse.

Telefonivestluses arutati ka majanduskoostöö edendamist Eesti ja USA vahel, seda eriti energiavaldkonnas.

Telefonikõne Rubioga pidi algselt toimuma läinud nädala reedel, kuid kõne jäi viimasel hetkel ära ootamatu kalendrikonflikti tõttu.

Rubio pidas möödunud nädala reedel telefonikõne Läti välisministri Baiba Brazega ning samuti Leedu välisministri Kestutis Budrysega. Rubio rääkis eelmisel nädalal telefoni teel ka ka Taani välisministri Lars Lokke Rasmusseniga, Poola välisministri Radek Sikorski ja NATO peasekretäri Mark Ruttega.