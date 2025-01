Rubio tunnustas Eestit ja teisi NATO idatiiva liitlasi

"Poola, Leedu, Eesti - mida lähemal sa asud Venemaale, seda suuremad on su kaitsekulud arvestatuna suhtena sisemajanduse kogutoodangusse (SKT). Aga siis on riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa – need on suured, võimsad majandusjõud, aga nad ei panusta nii palju oma kaitsesse. Miks – sellepärast, et nad loodavad NATO-le. Nad ütlevad, et me ei pea kaitsele nii palju kulutama, kuna Ameerika sõdurid on siin ja kui neid rünnatakse, siis see on ka USA riikliku julgeoleku küsimus," rääkis Rubio usutluses Sirius XM-i saates The Megyn Kelly Show.

Tema sõnul kulutavad need riigid kaitsekulude panustamise asemel oma tohutule sotsiaalsüsteemile. "Kui neilt küsida, miks nad rohkem oma riigikaitsesse ei panusta, siis nad vastavad, et see nõuaks sotsiaalprogrammide, töötutoetuste ja 59-aastaselt pensionile mineku piiramist ja muud sarnast. See on nende tehtud valik. Aga meie subsideerime seda," tõdes Rubio.

USA riigisekretär meenutas, et sarnaselt president Trumpiga on ka paljud varasemad presidendid leidnud, et paljud liitlased ei tee piisavalt oma julgeoleku tagamiseks, kuid Trump on olnud selles osas karmim.

Aga pikemas perspektiivis tuleb arutada, kas Ameerika Ühendriigid peavad NATO-s olema Euroopa esimene kaitsevall või tagala kindlustaja, rõhutas Rubio.

"Kui rääkida idapoolsete riikidega, mis on Venemaale kõige lähemal, siis kõik nad valmistuvad olema eesliinil – poolakad, tšehhid, kõik need kohad. Aga kui liigume läände, rikkamate riikide juurde – Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania – siis nemad ei kuluta piisavalt oma riigikaitsele, vaid loodavad meie peale, et meie oleksime esimene kaitsevall. Ja see ei ole liitlassuhe, see on sõltuvussuhe. Me ei taha seda. Me tahame NATO-t, kus meil on tugevad ja võimekad liitlased," rääkis USA välisminister.

Rubio rääkis eraldi ka Soomest, mis on tema sõnul väga võimekas liitlane, mis toodab ise relvastust ning panustab allianssi. "Me vajame rohkem selliseid liitlasi ja siis oleks allianss ka tugevam. Ja siis me saaksime koos tegutseda mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas, kus väljakutsed tekkivad, isegi India-Vaikse ookeani piirkonnas," ütles ta.

USA president Trump on korduvalt rõhutanud, et NATO liikmesriigid Euroopas peaks oma kaitsekulutusi suurendama, kutsudes neid tõstma oma kaitsekulud viie protsendini SKT-st.