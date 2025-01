EKA rektorikandidaadid pooldavad koolis levivaid Palestiinat toetavaid hoiakuid

Eesti kunstiakadeemia uus rektor valitakse sel reedel.

Üks kahest sõelal olevast kandidaadist, vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro toetab palestiinlaste eest seismise liikumist ülikoolis ja tõdeb, et poliitikast täielikult hoiduma ei peaks ka rektor.

"Ma arvan, et rektori kohus on tegelikult ka esindada oma akadeemiat ja apoliitiline täiel määral olla ei saa, kuna meie liikmed, nende poliitilisi vaateid me ei saa ju ometi alla suruda," sõnas Kangro. "Iseasi on nüüd see, kas akadeemia peaks pidevalt sellega tegelema, pooli valima."

Kangro lisas, et ka apoliitilisus oleks praegu poliitiline valik.

"Tõepoolest, tuleb pähe [Wisława] Szymborska luuletus, mis minu meelest ilusti seda poliitika teemat avab. See kõlab nii: "Olla või mitte olla, see on küsimus. Milline? Poliitiline"," sõnas Kangro.

"Me ei tohiks politiseerida väga seda, kui toetatakse inimõiguste eest seismist või meie üliõpilased elavad kaasa Palestiina ohvritele," lisas Kangro. "Ma muidugi toetan seda, et Palestiina ohvrite eest seismise liikumine EKA-s on. Samas sinna otsusesse, mis toimus väikeses ringis, ei olnud võibolla kaasatud kõiki hääli."

Teine kandidaat, EKA kunstikultuuri teaduskonna dekaan Hilkka Hiiop toetab samuti ülikoolis levivaid hoiakuid, kuid märgib, et haridusasutus peaks poole valimisest siiski hoiduma.

"Institutsionaalselt meie ju ei võta, ei taha võtta üht või teist positsiooni. Me tahamegi luua seda platvormi mitmekesisusele, mõtete vabadusele," lausus Hiiop.

"Võibolla ülikoolid kui akadeemilised üksused peakski neid debatte juhtima ja tegema seda märksa intelligentsemal moel, kui on selline läbi ajakirjanduse pori näkku pritsimine. Ja võibolla andma siis vähemalt meie vaatest sellist objektiivsemat infot sellele, mis maailmas toimub," lisas Hiiop.

Ajakirjanik tegi tähelepaneku, et kunstiakadeemia kogukond, kes toetab Palestiinat võib olla sellises seisukohas pettunud.

"Võimalik, aga üks kogukond peab arvestama ka sellega, et on teised kogukonnad. Ehk ikkagi see, et kuidagi ka noortes seda arusaama tekitada, et ongi maailmavaadete mitmekesisus ja kõik peavad ka teist arvestama ja teisega arvestama," vastas Hiiop.

"Kas EKA peaks olema apoliitiline, siis ma tõesti ei näe isegi seda võimalust, mida see tähendaks tänases ühiskonnas, kus tegelikult noored nendele teemadele hästi palju mõtlevad," märkis Hiiop.

EKA ametist lahkuv rektor Mart Kalm on mõlema kandidaadiga rahul, kuid soovitab neil mitte poliitikasse sekkuda.

"Sõltumata rektorist on iga ülikool erinevate ideede platvorm. Kõikidel akadeemia liikmetel on õigus oma poliitilistele vaadetele ja ülikooli asi ei ole poliitilisi seisukohti võtta," ütles Kalm.

EKA rektori valimised toimuvad reedel, 31. jaanuaril. Valimiskoosolekul hääletavad valimiskogu liikmed salajasel hääletusel. Valituks osutub rektorikandidaat, kes saab üle poole häältest.

Mõlema kandidaadi programmid leiab EKA kodulehelt.

Uue rektori ametiaeg algab 4. aprillil.