Sõja 1071. päev:Deepstate: Venemaa rünnakute hoog väheneb, kuid on endiselt kõrge

Oluline kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 20.45:

- Deepstate: Venemaa rünnakute intensiivsus väheneb, tähelepanu on Pokrovski sektoril;

- Meedia: Soome ja Ukraina arendasid koostöös välja ründedrooni;

- Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist;

- Allikas: Ukraina droonid tabasid Venemaal Tveri oblastis naftajaama ja raketiladu;

- Zelenski: USA välisabi külmutamine pani paljud projektid pausile;

- Prantsuse välisminister: Ukraina saab peatselt Mirage'i hävituslennukid;

- Meedia: Kiiev saab Iisraelilt USA vahendusel umbes 90 Patriot raketti;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit.

Deepstate: Venemaa rünnakute intensiivsus väheneb, tähelepanu on Pokrovski sektoril

Venemaa ründeoperatsioonide intensiivsus Ukrainas väheneb, kuid on endiselt kõrge, selgub seirerühma Deepstate avaldatud analüüsist.

Vene väed on koondanud 44 protsenti oma rünnakutest Pokrovski sektorisse, mis on Ukraina vägede jaoks oluline logistikakeskus Donetski oblastis.

Venemaa pealetungi tippintensiivsus registreeriti detsembri teisel poolel pärast novembri lõpus alanud rünnakute hoogustumist.

Kuigi tempo on pärast aastavahetust mõnevõrra aeglustunud, registreeris Deepstate järgmised rünnakute arvud: novembris 5205, detsembris 6247 ja jaanuaris 27. jaanuari seisuga 4304 rünnakut.

Venemaa hinnanguline edasitung Donetski oblasti Pokrovski sektoris Autor/allikas: Deepstate

Vaatamata rasketele kaotustele on Vene väed väidetavalt suutnud oma lahingujõudu täiendada, mis võimaldab neil jätkata rünnakuid mitmes kohas rindejoonel.

Venemaa on intensiivistanud rünnakuid Pokrovski lähedal, paigutades üksuseid, et piirata Ukraina vägesid, ütles Ukraina Hortõtsia vägede rühma pressiesindaja Viktor Trehubov.

Sihtmärgiks on olnud ka Kurahhove linn. Venemaa kaitseministeerium väitis 6. jaanuaril, et riigi väed on asula täielikult vallutanud, kuid Ukraina pole seda kinnitanud.

Samuti väitsid Vene väed 26. jaanuaril, et vallutasid Donetski oblasti lääneosas strateegiliselt olulise asula Velika Novosilka. Ukraina brigaad tunnistas ümberpiiramise vältimiseks küla osadest taganemist.

Kurski sektoris toimus 13 protsenti rünnakutest, samas kui 10 protsenti toimus Lõmani sektoris.

Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi nimetas novembris käimasolevat pealetungi "üheks võimsamaks" alates Venemaa täiemahulise invasiooni algusest 2022. aasta veebruaris.

Ukraina kindralstaap teatas Venemaa jätkuvatest pealetungidest mööda mitut telge, sealhulgas Lõmani, Siverski, Kramatorski, Toretski ja Kurahhove telgedel.

Kogu sügise jooksul saavutasid Vene väed operatiivseid tulemusi Donetski oblasti lõunaosas, eriti Tšassiv Jari ja Kupjanski lähedal.

Vaatamata järjekindlatele pealetungidele ei ole Vene väed saavutanud suurt läbimurret, samas kui Ukraina kaitse on mitmes sektoris pideva surve all.

Meedia: Soome ja Ukraina arendasid koostöös välja ründedrooni

Soome ettevõte Insta esitles koostöös Ukrainaga välja töötatud drooni Steel Eagle, teatas Soome ringhääling Yle.

Soome-Ukraina droon on varustatud nii raadiojuhtimissüsteemi, ülekandefunktsiooni kui ka piloodi VR-prillidega. Väidetavalt on sellel pikk lennuraadius ja see on häirete suhtes vastupidav.

Ettevõte kirjeldab süsteemi kui "lõhkelaengu ja drooni kombinatsiooni". Drooniga saab transportida lõhkelaengut, mida saab panna sihtmärgi kohal plahvatama. Terase- ja volframigraanulite plahvatus paiskub maapinnale laiali ja võib tootja sõnul läbistada kerge soomuki katuse.

Soome kaitse- ja lennundustööstuse liidu andmetel teeb Soomes enam kui 10 kaitsetööstusettevõtet otse koostööd Ukraina ettevõtetega.

Kiiev tarnis 2024. aasta lõpu seisuga rindeüksustele üle 200 000 siseriiklikult toodetud drooni, ütles Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist

Venemaa kohalikud ametnikud teatasid, et Ukraina korraldas Venemaa energia-ja naftarajatiste pihta ulatusliku droonirünnaku. Tabamuse sai ka Nižni Novgorodi oblastis asuv suur naftatöötlemistehas.

Droonirünnakutest teatati Nižni Novgorodis, Smolenskis, Tveris ja Brjanski piirkonnas. Nižni Novgorodi oblastis asuvas tehases toimus mitu plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas ning on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju.

Russia: Giant oil refinery struck by Ukrainian drones in Kstovo, Nizhny Novgorod region. It had a refining capacity of 17 million tons per year, accounting for over 6% of Russia's total refining output.

Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez is located 800km from Ukraine. pic.twitter.com/lS37wal3sV — Igor Sushko (@igorsushko) January 29, 2025

Allikas: Ukraina droonid tabasid Venemaal Tveri oblastis naftajaama ja raketiladu

Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Tveri oblastis asuvat Andreapoli naftapumbajaama, mille tagajärjel tekkis naftaleke ja tulekahju, teatas Ukraina julgeolekuallikas Reutersile.

Rünnak tabas ka Venemaa raketiladu Tveri oblastis, põhjustades rea plahvatusi, ütles allikas.

Reuters ei saanud seda teavet kinnitada.

Zelenski: USA välisabi külmutamine pani paljud projektid pausile

USA presidendi Donald Trumpi otsus külmutada ajutiselt välisabi pani paljud humanitaarprojektid pausile, ütles teisipäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski, lubades, et Kiiev asendab rahastuse seal, kus võimalik.

Trumpi administratsioon peatas eelmisel nädalal peaaegu kogu Washingtoni välisabi, mis mõjutab ka paljusid programme Ukrainas, seal hulgas veterane toetavaid organisatsioone ja kohalikku meediat.

"Täna ma andsin valitsusametnikele korralduse anda teada nendest USA-toetatavatest programmidest, mis on praegu peatatud. Need on humanitaarprogrammid," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Projekte on palju. Me teeme kindlaks, millised neist on eluliselt tähtsad ja vajavad koheselt lahendusi. Osa sellest rahastusest saame anda oma riigi rahanduse kaudu," lisas ta.

"Me kindlasti toetame prioriteetseid asju, neid, mis puudutavad Ukraina lapsi, meie veterane, ja programme, mis kaitsevad meie taristut."

Prantsuse välisminister: Ukraina saab peatselt Mirage'i hävituslennukid

Prantsuse Mirage'i hävituslennukid kaitsevad peatselt Ukraina taevast, kinnitas teisipäeval Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot.

"Prantsuse Mirage'id lendavad peagi Ukraina kohal. Selle kvartali lõpuks, nii nagu varem teatasid president ja relvajõud," ütles Barrot.

Meedia: Kiiev saab Iisraelilt USA vahendusel umbes 90 Patrioti raketti

Ukraina saab USA vahendusel Iisraelilt umbes 90 Patrioti raketti, teatas teisipäeval portaal Axios.

"USA relvajõud toimetasid sel nädalal Poolasse umbes 90 Patrioti raketti, mis olid Iisraelis. Seejärel plaanitakse need üle anda Ukrainale," kirjutas portaal viitega informeeritud allikatele.

Axiose teatel tegid USA õhujõudude C-17 lennukid viimastel päevadel lende Iisraeli lõunaosast Rzeszówi linna Poola idaosas, mis on tähtis keskus relvastuse toimetamisel Ukrainasse.

Portaali andmetel on tegemist ühe märkimisväärseima relvasaadetisega Iisraelist Ukrainasse pärast sõja puhkemist ligi kolm aastat tagasi.

Mainitud Patrioti süsteemid demonteeriti ametlikult eelmise aasta aprillis, enam kui 30 aastat pärast nende viimist Iisraeli esimese Lahesõja ajal.

Allikad rääkisid Axiosele, et pärast seda, kui Iisraeli kaitsevägi teatas nende mahakandmisest, pöördusid Ukraina ametnikud USA ja Iisraeli poole, et Iisrael annaks need raketid USA-le tagasi, et need remonditaks ja saadetaks seejärel Ukrainasse.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 834 670 (võrdlus eelmise päevaga +1670);

- tankid 9886 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 20 597 (24);

- suurtükisüsteemid 22 395 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1264 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 456 (+57);

- tiibraketid 3054 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 35 366 (+97);

- eritehnika 3721 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.