Haapsalu peatänava lagunemise põhjus ei selgunud ka ekspertiisiga

Haapsalu peatänava ehitanud ettevõte YIT ja linnavalitsus arutasid neljapäeval ekspertiisi tulemusi, millega uuriti linna peatänava kivisillutise vuukide lagunemise põhjust.

"Täna me vaatasime (ekspertiisi) materjalid üle, kus oli välja toodud kas ilmastikunähtustest või töövõtetest tingitud puudujäägid," ütles Haapsalu abilinnapea Innar Mäesalu.

Mäesalu sõnul ühest põhjust vuugitäitebetooni lagunemisele ekspertiis ei andnud.

Linna tellitud ekspertiisi põhjal ei saa öelda, et tänavakivide vuugitäitebetooni lagunemise põhjus oleks otseselt projekteerija või ehitaja viga. Tekkinud on hoopis kahtlus, et see võis laguneda teistelt tänavatelt sattunud soola tõttu.

"Ei saa jah otseselt kellegi peale näidata. Esiteks selliste teede puhul puudub varasem praktika, neid ei ole ehitatud, puuduvad projekteerimisnormid. Ekspertarvamus ütles, et siin võib olla tõenäoliselt kloriidide mõju. See on subjektiivne arvamus, me üritamegi ikkagi selgeks teha, et kas see oli kloriidide mõju ja mis ulatuses see võis seda olla," lausus YIT juhatuse liige Reimo Ehrstein.

Ehrstein ütles, et selleks teeb ettevõte järgmise umbes kuu jooksul täiendavad laborikatsed.

"Vuugisegust võetakse proov, viiakse laborisse ja määratakse keemilise koostise järgi kloriidide sisaldus," lisas ta.

Mäesalu ütles, et tee on parandatav ning igal juhul on nüüd kokku lepitud, et paranduse võtab ette ehitaja ning linnale see täiendavat kulu kaasa ei too.

"Kui YIT on teinud ära omapoolsed täiendavad laborikatsed, omavahel arutanud, mis seal teha annab, siis nad on ka öelnud, et on valmis oma kulu ja kirjadega need parandused ellu viima. Me saamegi seda suveperioodil teha. Ja kuna parandusettepanekutes tehakse ettepanek kasutada hoopis teistsugust vuugitäitematerjali, siis me peame sellel materjali laskma siin toimida üle terve aasta, ka järgmine talv, et näha, kas see meetod toimib siin või meie kliimas," rääkis Mäesalu.

Mäesalu ütles, et kaalutakse ka niinimetatud paranduskatselõigu tegemist, et võrrelda vana ja uut vuugitäitebetooni.