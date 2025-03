Von der Leyen: EL näeb erimeelsustest hoolimata USA-s liitlast

Vastates pressikonverentsil küsimusele, kas ta näeb vajadust määratleda uuesti Brüsseli suhtumist Washingtoni, mida on juba tehtud Pekingi suunal, ütles von der Leyen: "Selge ei – see on täiesti teistmoodi suhe, mis meil on USA-ga, võrreldes sellega, mis meil on Hiinaga."

"Loomulikult on USA liitlane," rõhutas komisjoni president Brüsselis ajakirjanikele.

"Jah, on erimeelsusi, kuid kui te vaatate ühishuve, mis meil on, siis kaaluvad need alati üles meie erimeelsused," lausus ta ja lisas: "Meil on meie erimeelsused. Meil tuleb need lahendada."

Von der Leyeni sõnul tuntakse 27-liikmelises EL-is üha rohkem pakilist vajadust tegutseda, kuna midagi fundamentaalset on muutunud. "Meie Euroopa väärtused – demokraatia, vabadus ja õigusriik – on ohus," sõnas ta.

"Maailm meie ümber muutub välgukiirusel. Geopoliitilised muutused kõigutavad liite. Aastakümnete vanused kindlad asjad on murenemas," lisas von der Leyen.

Kui temalt küsiti konkreetselt Atlandi-üleste suhete tuleviku kohta USA-ga, ütles von der Leyen, et kuigi liitlasside püsib, "ei tähenda see seda, et muster, mis meil oli viimased 25-30 aastat, on ikka õige".

Von der Leyen ütles, et toonimuutus USA suhetes on väga tugev äratuskell ning Euroopal on nüüd hetk astuda tõesti kaitsesse ja võtta hoiak, mida liit vajab.

EL on juba andnud selge signaali liikumisest selles suunas. Neljapäeval lepiti EL-i tippkohtumisel kokku umbes 800 miljardi euro mobiliseerimises kaitsekulutustele hoo andmiseks, millele Washington on pikka aega tähelepanu juhtinud, ütles von der Leyen.

Ta lisas, et lähinädalatel kutsub ta kokku Euroopa Komisjoni volinike esimese kohtumise, mis on keskendunud välis- ja sisejulgeolekule, energiale, kaitsele ja teadusuuringutele, sealhulgas küberjulgeolekule, kaubandusele ja välissekkumisele.